Željko Pervan u novoj stand up komediji

Stand up majstor Željko Pervan stiže u dvoranu Lora 7.4.2018. i predstavlja svoj novi show ''Na hladnom betonu''.

Najpoznatiji hrvatski komičar se do sada bavio uglavnom aktualnim političkim temama a u ovom showu se odlučio se na potpuno novi koncept te će se u maniri najbolje satire pozabaviti svojim životom, od rođenja do današnjih dana. Bit će tu zanimljivih osvrta na prve ljubavi, brak i život u njemu ali poznavajući njega nije isključena ni improvizacija sa šalama o političarima i svakodnevnici.

Ulaznice su u pretprodaji po cijeni od 70 kuna a možete ih nabaviti online na www.croatia-tickets.com kao i na blagajni Lora od 15 do 19 sati.