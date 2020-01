'Propeti konjić' za odlikaše: novi coupe iz Maranella pokreće 3,9-litreni V8 turbobenzinac od 620 KS

Ferrari je u Rimu i službeno predstavio svoj najnoviji coupe model Roma koji je ime dobio upravo po Vječnom gradu.

Opisan kao ikona talijanskog dizajna, Ferrari Roma zapravo želi predstaviti „bezbrižan, lagodan život koji je bio karakterističan za Rim tijekom pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća“, navodi se u službenoj objavi proizvođača iz Maranella. Bezvremenski dizajn i tehnološki dotjeran coupe iz Maranella uvodi niz neusporedivih značajki koje ga stavljaju u sam vrh segmenta u pogledu performansi i uživanja u vožnji.

Tu se posebno ističe novi 3,9-litreni (3885 ccm) V8 turbo agregat koji razvija 620 KS uz okretni moment od 760 Nm pri 5000 „điri“, a snaga se prenosi na kotače preko 8-stupanjskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom koji se prvi put pojavio na modelu SF90 Stradale. Novi 8-stupanjski mjenjač kompaktniji je i šest kilograma lakši od 7-stupanjskog prethodnika.

Glavne izmjene napravljene u odnosu na onaj iz modela SF90 Stradale su duži prijenosni omjeri i uvođenje stupnja prijenosa za vožnju unazad (SF90 Stradale ne koristi klasični „rikverc“ nego se za to koristi elektromotor). Novi modul spojke je 20 posto manji, ali isporučuje 35 posto više okretnog momenta nego prethodni 7-stupanjski. Zahvaljujući ovoj konfiguraciji, Ferrari Roma, koji je težak samo 1472 kilograma, od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 3,4 sekundi, za ubrzanje do 200 km/h mu treba 9,3 sekundi, dok je maksimalna brzina ograničena na 320 km/h.

Dinamični razvoj Ferrarijeva novog coupea bio je fokusiran na pružanje vrhunskog zadovoljstva u vožnji i udobnost zahvaljujući maloj težini vozila i uvođenju najnovije evolucije upravljanja bočnim proklizavanjem. Podvozje Ferrari Rome ima koristi od tehnologije koju je proizvođač iz Maranella razvio za svoje modele nove generacije.

Karoserija i šasija redizajnirani su tako da uključuju najnovije tehnologije za smanjenje težine i napredne proizvodne tehnologije. Zapravo je 70 posto njegovih komponenti potpuno novo. Ferrari Roma sa sprijeda postavljenim motorom u svom segmentu ima najbolji omjer težine i snage (2,37 kg/KS), što povećava dinamiku i brzi rad.

Odlikuje ga aerodinamična karoserija i retro maska koja je postavljena iznad naglašenog splitera. S njenih bočnih strana su smješteni farovi s integriranim dnevnim svjetlima. Idući prema zadnjem dijelu automobila, uočava se da Roma ima veliko vjetrobransko staklo i padajuću liniju krova. Može se vidjeti i to da nema tradicionalnih ručica za otvaranje vrata.

Na taj način se ne narušava prelijepi dizajn novog „propetog konjića”. Dizajn postaje agresivniji na zadnjem dijelu automobila. Tu se ističu naglašenija krila i integrirane LED svjetlosne jedinice. Tu je i crni branik s integrirane četiri ispušne cijevi sportskog ispušnog sustava.

Kada je o interijeru riječ, kabina je izrađena u suvremenom stilu. Unutrašnjost novog coupea s logom „propetog konjića“ razvijena je po novom arhitektonskom konceptu volumena i oblika. Ideja je bila stvoriti dva odvojena prostora, po jedan za vozača i suvozača, u evoluciji koncepta Dual Cockpit predstavljenog na drugim automobilima u ponudi.

Iznenađujuće inovativan izgled ovog dvostrukog kokpita postignut je filozofijom postavljanja infoploče između dvije odvojene cjeline u kokpitu. Pametno uravnotežena kombinacija elegancije i sportskog karaktera unosi u unutrašnjost osjećaj izuzetne profinjenosti i jedinstvenog karaktera. Tu je i presvlaka od alkantare i kože, ali i sjajni crni detalji.