Luda fešta ljubitelja ‘spačeka’: jedinstveni skup legendarnih francuskih automobila i njihovih osebujnih vlasnika

U organizaciji Hrvatskog 2CV Citroёn Kluba održan je 23. svjetski susret spačeka od 30. srpnja do 4. kolovoza u Samoboru i nadmašio je sva očekivanja.

U Kamp zoni okupilo se oko 3500 Citroen vozila i više od 10.000 “spačekista” sa svih strana svijeta, od Novog Zelanda i Čilea do afričkih zemalja i sjevera Europe. Nakon ove svjetske manifestacije na adresu organizatora stizale su samo pohvale iskusnih sudionika koji su bili već na brojnim svjetskim susretima spačeka.

Ovaj susret “spačekista” ušao je među 30 top događaja u Hrvatskoj u 2019. uz potporu Hrvatske turističke zajednice, i to kao jedini događaj u Zagrebačkoj županiji. Susret “spačekista” organizirao je Hrvatski 2CV Citroën Klub sa sjedištem u Samoboru, koji već 20 godina okuplja vozače popularnih spačeka, ali i Dyana, Meharija i drugih omiljenih Citroënovih vozila u kojima su proputovali zavidan dio Europe i svijeta.

Radi se o najmasovnijem okupljanju vozača i simpatizera Citroënova legendarnog automobila 2CV, popularno zvanog spaček, koje se neprekidno održava od 1975. godine. Bilo je i onih koji nisu mogli doći ranije, ali su ipak došli, makar na kraj, da pozdrave prijatelje i jednostavno ipak sudjeluju.

Među njima je i Thomas iz Švicarske, uz svoj obiteljski Citroën C4G iz 1932. godine odmah je smjestio u Muzej Citroëna (gdje mu je i mjesto). Svoju ljubav prema tom vozilu (u koje su ugrađeni samo originalni Citroënovi dijelovi) i vremenu u kome je proizvedeno, potvrdio je adekvatnim odijevanjem i swing glazbom, koja se mogla čuti iz auta.

U sklopu susreta „spačekista” bio je otvaren o Muzeja u povodu 100 godina Citroëna u kojem su predstavljaju najvažniji modeli ove marke automobila kroz povijest. Bilo je izloženo 16 starih modela i 5 modela Citroëna iz najnovije ponude, a koji su se mogli razgledati do kraja 23. svjetskog susreta spačeka.

Muzej je rezultat 20-godišnje suradnje hrvatskog i slovenskog 2CV Citroën kluba, rekao je predsjednik hrvatskog kluba Goran Skrbin zahvalivši slovenskom kolegi Alešu Krajnčanu i svima koji su za ovu izložbu ustupili svoje automobile, proizvedene mahom u TOMOS-u u Sloveniji. U sklopu manifestacije tijekom jednog dana 100 spačeka je bilo izloženo na Trgu bana Jelačića u Zagrebu gdje je snimljena zanimljiva fotografija.

U organizaciji Hrvatskog 2CV Citroën kluba za sudionike su organizirane dvije atraktivne hrvatske rute s polaskom iz Samobora. Jadranskom rutom kretalo se stotinjak spačekista prema moru preko Karlovca, do Ogulina i jezera Sabljaci, pa nastavak prema Baškim Oštarijama, dolaskom do Biograda na Moru i boravkom i odmorom od dva dana, te nastavkom do konačnog cilja u selu Radošići u Etno selu Škopljanci.

Organizirano je i završno parkiranje u Splitu na stadionu HNK Hajduka u Poljudu. Druga atraktivna ruta je kretala kontinentalnom rutom put i okolo Zagorja do Bedekovčine, pa prema Mariji Bistrici, Križevcima do Vrbovca, nastavkom puta u smjeru Moslavine Pa preko Siska do Parka prirode Lonjsko polje (Krapje) do Slavonije s posjetom Požegi, Kutjevu i Đakovu. Završni susret bio je u Osijeku.