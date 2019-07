Savršena prilika da se isprobaju svi dostupni Porscheovi modeli u sigurnom okruženju pod budnim okom instruktora

Prvi put na jedinom pravom hrvatskom automotodromu, samim tim i u Hrvatskoj, Porsche je organizirao sedmodnevni program pod nazivom “Porsche On Track Grobnik”.

Jedan od najznačajnijih proizvođača automobila na svijetu nakon dugotrajne je procedure, koja je uključivala i najsitnije provjere, na Grobnik doveo “Porsche on Track”. Bila je to savršena prilika da se isprobaju svi dostupni Porscheovi modeli u sigurnom okruženju pod budnim okom Porscheovih instruktora.

Off road, trkaća staza, launch control, salom, taksi-vožnja i simulacija raznih podloga i uvjeta na cesti samo su neki od sadržaja u sklopu programa “Porsche on Track” koji omogućavaju vozačko napredovanje kroz nekoliko precizno osmišljenih modula – od početnih do naprednih.

Doveo je Porsche, dakle, zbog “Grobnika” i najbolje što ima u svojem voznom parku. A to je uistinu zadivljujuće, toliko moćno, s toliko sadašnjosti i budućnosti u sebi da čak i oni koji o automobilima nemaju baš nikakav stav ostaju bez daha. Kako i ne bi kad je poduži popis sadržavao sljedeće: 718 Cayman GTS, 911 Carrera 4S, 911 Turbo S, 911 GT3, 911 GT3 RS, Panamera Turbo, Panamera GTS, Macan S, Cayenne Turbo, Cayenne S, 718 Boxster, 718 Cayman, 911 Panamera i Panamera e-hybrid!

Uistinu da čovjek ne povjeruje. Tisuće i tisuće “konja” bilo je raspoređeno u nekoliko ispitnih modula, na pisti ili na posebno osmišljenom off road poligonu koji se također nalazio unutar Automotodroma.

Za vrijeme održavanja događanja vrijedila su vrlo stroga pravila, potpisivao se posebni ugovor koji je točno precizirao način kretanja unutar cijelog kompleksa Automotodroma. Baš ni jedna pojedinost u pogledu maksimalne sigurnosti nije bila prepuštena slučaju.

Vrijedilo je to kako za ljude koji rade unutar sustava Automotodroma, tako i za dominantnu ekipu Porscheovih specijalista za sigurnost na trkaćim stazama, okupljanjima ili natjecanjima. “Porsche on Track” u jednom je danu dopustio i ulazak za deset novinara najvažnijih hrvatskih redakcija, no dominantna mu je intencija bila pozvati neke od aktualnih i većinu od potencijalnih kupaca Porscheovih automobila.

Događanje je bilo višednevno, trajalo je skoro tjedan dana i za to se vrijeme izmijenilo oko 300 sudionika. S obzirom na područje koje pokriva Porsche CEE, dakle središnju i istočnu Europu, na Grobničko polje stigli su sudionici iz dvadesetak država, uz obližnje, sve do Malte ili Izraela.

Efekt ovog okupljanja – osim, dakako, za Porsche – bio je fenomenalan i za cjelokupni hrvatski turizam. Nakon cjelodnevnog događanja na pisti, raspored vožnji unutar modula bio je protegnut od 8 do 17 sati, a bilo je i večernjih sadržaja.

Mnogo toga već sad je jasno, nazire se, ali ništa neće biti sigurno dok se nakon iscrpnih analiza ne utvrdi zadovoljava li Automotodrom Grobnik potvrdu da će na neko dulje vrijeme postati jedan od Porscheovih službenih poligona u ovom dijelu Europe.

S obzirom na impresije instruktora, redom sjajnih vozača koji su prošli najzahtjevnija automobilistička natjecanja na svijetu i na njima osvajali zapažene pozicije i nagrade, oduševila ih je podloga, asfalt piste. Ni o čemu drugom baš nitko nije iznosio vrijednosne sudove. Ali znamo li da je riječ o ljudima koje najviše zanimaju upravo konfiguracija piste i njezine podloge, velike su šanse da Automotodrom Grobnik uistinu postane – Porscheov trening-centar.