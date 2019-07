Većina vozača koji klima-uređaj najčešće koriste ljeti rade jednu veliku pogrešku

Toplinski val koji je zahvatio zapadni dio Europe nije zaobišao ni Hrvatsku pa smo se na vlastitoj koži mogli uvjeriti kako je to kada sunce peče na plus 35 Celzijevih stupnjeva, pa i više, a naše automobile vrućina pretvori u svojevrsne pećnice.

Ulazak u nerashlađeni automobil koji je satima stajao na suncu u ovim supervrućim ljetnim danima izgleda poput ulaska u saunu, pri čemu može izazvati i određene zdravstvene probleme.

Stoga je u takvim uvjetima spas u klima-uređaju, koji će, pod uvjetom da je ispravan, u vrlo kratkom vremenu u kabini vozila stvoriti ugodnu atmosferu, naročito na dužim putovanjima. Pritom se ne smije smetnuti s uma da razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti veća od sedam stupnjeva jer u protivnom, nakon izlaska iz automobila, možete doživjeti toplinski šok.

Sa skokom ljetnih temperatura zraka, koje ovih danas u našoj zemlji dosežu rekorde, prelazeći i 35 Celzijevih stupnjeva, većina vozača se odlučuje na uključivanje klimatizacijskog uređaja u svojim automobilima. Nije bitno je li riječ o ručnim ili automatskim sustavima, bitno je da hladi.

Međutim, tek tada mogu doživjeti “hladan tuš” ako uvide da im klima-uređaj lošije hladi, odnosno da je u kabini puno toplije nego bi trebalo biti bez obzira što rashladni sustav radi punom parom. Zrak koji izlazi iz ventilacijskih otvora nije dovoljno hladan, pa čak ponekad imamo osjećaj da grije. Ako se tako nešto dogodi, najbolje je otići u najbliži specijalizirani servis u kojem će se ukloniti spomenuti problem.

Najčešći problem su manjak plina i ulja u sustavu, premda se može pokvariti prekidač ili relej, otkazati osigurač... Klimatizacijski uređaj najčešće ostane bez dovoljne količine rashladnog plina i ulja te ne može normalno funkcionirati. Mnogi serviseri preporučuju rashladni uređaj servisirati svake dvije godine da bi se izbjegle neugodne situacije s “kuhanjem” u putničkoj kabini za vrijeme najžešćih vrućina.

Naime, klima-uređaji u principu, ovisno o automobilu i njegovoj starosti, godišnje gube između tri i osam posto plina iz rashladnog sustava, dok kompresor i dalje radi izbacujući manje hladan zrak u putničku kabinu. S obzirom da se plin iz rashladnog sustava godinama gubi postupno, vrlo je teško uočiti razliku u temperaturi.

Normalni radni pritisak plina u njemu iznosi do 20 bara, pri čemu se plin zagrije do oko 70 stupnjeva, a na istu se temperaturu ugrije i ulje. Ono se s kolanjem kroz sustav dodatno zagrijava i zgusne te se počinje lijepiti po stijenkama. Drugim riječima, u sustavu ga ima sve manje, a kompresor klime sa svojim klipovima i lagerima počinje sve više raditi na suho.

Zgusnuto ulje može začepiti i ventile i filtar (sušač koji na sebe skuplja vlagu). Taj filtar bi se također trebao mijenjati svakih nekoliko godina, prije nego što se “zaštopa”, jer kad se to dogodi, onda nabija preveliki pritisak. A kako se unutar njega nalaze sitne kuglice koje skupljaju vlagu, u tom slučaju postoji opasnost i da one izbiju iz filtra i začepe sustav.

To može dovesti do zatajenja kompresora koji tlači plin i ulje u rashladnom sustavu i, što je puno važnije, puno većeg troška jer njegova zamjena košta od 5000 do 15.000 kuna, ovisno o marki i tipu automobila.

Većina vozača koja klima-uređaj najčešće koriste ljeti rade veliku pogrešku gaseći motor s uključenom klimom. Naime, prema preporuci servisera, najvažnije je da se klima-uređaj isključi barem minutu prije nego se ugasi motor kako bi se temperatura hladnjaka donekle izjednačila s unutrašnjom temperaturom putničke kabine.

Ako se to ne radi, postupno se na hladnjaku klima-uređaja kupi vlaga, ali i stvaraju gljivice koje poslije treba eliminirati jer izazivaju vrlo neugodne mirise. Osim toga, za uspješnije izjednačavanje temperature hladnjaka i putničke kabine nakon gašenja klime, dobro je ostaviti do prestanka rada motora uključen ventilator zbog provjetravanja. Na taj način se izbjegavaju i neugodni mirisi koji se pojavljuju nakon ponovnog uključivanja klima-uređaja.

Ako je klima “zaštekala” zbog manjka plina i ulja u sustavu, u servisu se to vrlo brzo rješava, za ne više od 45 minuta. Naime, uz pomoć posebnog uređaja iz sustava se izvuče kompletan plin i ulje, nakon čega se klima-uređaj vakumira i provodi test na nepropusnosti membrana i ostalih spojeva. Ako u sustavu postoji i najmanja rupica, aparat neće početi ponovno puniti rashladni uređaj plinom i uljem.

Prigodom servisa, rashladni plin koji je izvučen iz sustava pročišćava se izvlačenjem nakupljenih nečistoća i vlage. U svakom slučaju, potrebno je obaviti i dezinsekciju s antialergijskim sprejem kako bi se eliminirale nastale bakterije i gljivice.

Nakon toga aparat točno izmjeri koliko je plina ispumpano i koliko ga se treba vratiti natrag u sustav. Cijena ovakvog zahvata je oko 350 kuna, ovisno o tome kolika se količina novog plina ubacuje u rashladni sustav.

Naravno, ovdje je riječ o starijim automobilima s klima-uređajima, jer noviji, starosti između dvije i tri godine, koriste ekološki plin koji je puno skuplji i čija nadopuna puno više košta. Međutim, kako je riječ o gotovo novim vozilima, teško da će vozač doći u situaciju da mu klima-uređaj slabije radi i hladi.