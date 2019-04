Seatova ofenziva: u pripremi šest električnih vozila i plug-in hibrida

Seat je prije nekoliko dana predstavio svoju strategiju električne mobilnosti koja će do početka 2021. godine uključivati šest električnih i plug-in hibridnih modela.

Električna verzija modela Mii i el-Born bit će prva dva potpuno električna vozila marke, dok će nova generacija modela Leon i Tarraco također obuhvaćati plug-in hibridnu verziju.

K tomu će modeli Cupra Leon i Cupra Formentor također imati plug-in hibridnu varijantu. Predsjednik uprave Seata Luca de Meo također je najavio da će se Cupra Formentor, novi CUV prvi put predstavljen na Salonu automobila u Ženevi proizvoditi u tvornici u Martorellu.

Seat će prvi put u povijesti tvrtke u suradnji s markom Volkswagen razviti novu platformu za vozila, manju verziju modularne električne platforme (MEB), na kojoj će razne marke, među koje se također ubraja Seat, proizvoditi brojna vozila dužine od oko četiri metara. Cilj nove platforme jest razvijati povoljna električna vozila čija bi početna cijena trebala iznositi manje od 20.000 eura.

Izvršni direktor Seata Luca de Meo izjavio je kako sada imaju jasniju ulogu unutar Volkswagen koncerna, a zahvaljujući ostvarenim rezultatima zaslužili su novu električnu platformu za vozila. Prvi će put Tehnički centar marke Seat razvijati platformu koju može upotrebljavati više marki diljem svijeta, dodao je Luca de Meo.

Automobilska industrija prolazi kroz transformaciju koja istovremeno predstavlja izazov i priliku. Borba protiv klimatskih promjena i ciljevi za smanjenje emisija štetnih tvari glavni su problemi koji će tijekom sljedećih godina utjecati na automobilsku industriju, baš kao i tehnologija povezivosti te nove usluge mobilnosti.

U tomu će pogledu marka Seat pokrenuti centar za softverski razvoj kako bi ostvarila konkurentsku prednost. Metropolis: Lab Barcelona integrirat će se u novi centar kako bi se nastavio razvoj inovativnih rješenja za još bolju mobilnost. Druga društva kćeri marke Seat, primjerice XMOBA, također će raditi iz novog centra koji će se nalaziti u Barceloni i zapošljavati više od 200 stručnjaka, a kako bi se iskoristile sve sinergije.

Električna ofenziva, koja će uključivati šest električnih i plug-in hibridnih modela marki Seat i Cupra do početka 2021. godine, također je dio odgovora marke Seat na ove izazove. Uz to će razvoj nove električne platforme za električna vozila u suradnji s markom Volkswagen služiti kao osnova za proizvodnju električnih vozila koja će si svatko moći priuštiti. Ovaj će plan svjetlo dana ugledati u razdoblju od tri do četiri godine te pomoći unijeti demokratizaciju u područje električne mobilnosti.