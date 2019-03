SUV koji kombinira izvrsne cestovne i terenske vozne karakteristike s prostranošću, praktičnošću i udobnošću

Mercedes-Benz GLC debi je imao u jesen 2015. godine, a u redizajniranom izdanju svojim prepoznatljivim izgledom, novim operativnim tehnologijama, inovativnim sustavima pomoći u vožnji i obnovljenom ponudom motora nudi najbolje iz Mercedesova svijeta.

Vanjski dizajn karakterizira široka i sportski vizualna pojava, dok u unutrašnjosti kombinira luksuz s uobičajeno visokom razinom izrade. Najnovija generacija MBUX Mercedes-Benz User Experience multimedijskog sustava impresionira raznovrsnim operativnim opcijama kao što su dodir, kontrola gestama i optimizirani sustav glasovnih naredbi. Sučelje čini opcijska 12,3-inčna digitalna instrumentna ploča i 10,25-inčni veliki središnji zaslon.

Novost na vanjskom izgledu su redizajnirana prednja svjetla i snažno istaknuta maska hladnjaka koji mu osiguravaju upečatljiv terenski izričaj. Izgled je ukupno više sportski, a kromirani elementi sada se standardno protežu od prednjeg prema stražnjem kraju.

Snažan terenski karakter istaknut je standardnim LED High Performance prednjim svjetlima s dnevnim svjetlima u obliku baklje, kao i snažno oblikovanom prednjom maskom s dvostrukim prečkama i dijamantnim uzorkom. Sportski karakter vidljiv je i straga u potpuno redizajniranom braniku i završecima ispušnih cijevi.

Sustavi pomoći u vožnji značajno su prošireni i nadopunjeni funkcijom upozorenja prilikom izlaska, funkcijom koridora za slučaj nužde i funkcijom detektiranja kraja kolone u prometnoj gužvi. Novo u ponudi je i Trailer Manoeuvring Assist funkcija koja pruža pomoć prilikom manevriranja prikolicom unazad.

Active Distance Assist Distronic i Active Steer Assist pružaju još veću podršku kako bi vozač održao sigurnu udaljenost i upravljanje. Brzina se namješta automatski ispred zavoja ili križanja. Active Steer Assist pomaže u formiranju koridora za slučaj nužde i kod promjene vozne trake. Rizik od potencijalnih sudara može se smanjiti funkcijom isključivanja Active Brake Assist sustava, autonomnim kočenjem ako vozač ne detektira promet iz suprotnog smjera.

U početku prodaje, tamo negdje sredinom godine, u ponudi će biti novi benzinski i dizelski motori s većom snagom i manjom potrošnjom. Na europskim bi tržištima trebale biti dostupne benzinske izvedbe s 48-voltnim sustavom tzv. blagog hibrida.

Kombinacija 48-voltnog ugrađenog izvora napajanja i remenom pokretanog startera-generatora povećava agilnost, poboljšava udobnost, te značajno smanjuje potrošnju goriva. To je omogućeno time što sustav dozvoljava bitne hibridne funkcije kao što su obnavljanje energije, trenutno pojačanje i režim krstarenja bez visokonaponskih komponenata. Konkretno, pojačanje, obnavljanje energije do 10 kW u rasponu do 2500 „điri“ i rad u režimu krstarenja s isključenim motorom.

Riječ je o verzijama GLC 200 4Matic snage 198 KS te GLC 300 4Matic snage 258 KS. Pored toga kupcima će biti dostupna i tri dizelske izvedbe: GLC 200d 4Matic snage 163 KS, GLC 220d 4Matic s 194 KS i GLC 300d 4Matic snage 245 KS.