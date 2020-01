Odmazda iranskih snaga? Dvije rakete pale na američku bazu u Iraku, eksplozija i kod američkog veleposlanstva u Bagdadu

Dvoje rakete ispaljene iz višecijevnog bacača pale su u subotu u blizini veleposlanstva Sjedinjenih Država u Bagdadu, no žrtava nije bilo, rekla su dva izvora iz iračke policije agenciji Reuters.

Rakete su pale na trg u snažno utvrđenoj "Zelenoj zoni" Bagdada u kojoj su smještena strana predstavništva i zgrade iračke vlade.

Rakete iz višecijevnog bacača u subotu su pale i unutar zračne baze Balad, 80 kilometara sjeverno od Bagdada, u kojoj su smještene snage SAD-a, rekli su izvori iz snaga sigurnosti. Ni u ovom napadu nije bilo žrtava.

Od minobacačke granate ispaljene u subotu na bagdadsku četvrt Jadriya ranjeno je pet osoba, objavila je policija.

#BREAKING: three rocket hit al-Balad military air base — al-Sumariya.

—

The base hosts US forces and is located about 80 kilometers north of Baghdad. #Iraq pic.twitter.com/tBNzFxc0vs