Djevojčica koju je oteo srpski pedofil detaljno opisala devet dana pakla, ali i otkrila kako ju je monstrum oteo: Svakog dana me je šišao pomalo, radio mi je ružne stvari...

Ninoslav Jovanović, poznatiji kao Malčanski brijač, 12-godišnju djevojčicu Moniku Karimanović na prevaru je uvukao u automobil kada ju je presreo na putu do škole. Oko 600 policajaca i u ponedjeljak je bilo u potrazi za Ninoslavom Jovanovićem, otmičarem djevojčice Monike Karimanović, koja je u nedjelju 29. prosinca pronađena nakon devet dana potrage na širem području Niša. Djevojčica je pronađena u svjesnom stanju i bila je komunikativna. Imala je površinske ozljede, koje nisu opasne po život.

Maloljetna Monika je detaljno opisala kako ju je monstrum na putu do škole presreo na ulici u Brzom Brodu, prenose srpske Novosti.

- Tjerao me da pješačim po pet-šest sati dok smo bježali. Svakog dana me je šišao pomalo, radio mi je ružne stvari, ispričala je policajcima mala Monika nakon što je spašena.

- Tukao me je i mučio svaki dan. Govorio mi je da će nas policajci oboje ubiti ako nas uhvate. Jako sam se uplašila - ispričala je policajcima mala Monika Karimanović (12) iz niškog sela Suvi Do, koju je 20. prosinca oteo zloglasni Malčanski brijač i deset dana je držao u ropstvu.

Djevojčica je ispričala i što joj je sve radio dok ju je vodio sa sobom po unaprijed pripremljenim zemunicama i napuštenim vikendicama po selima između Niša i Knjaževca.

- Dok sam išla u školu, zaustavio je auto pored mene i rekao mi da je zalutao jer je neka cesta zatvorena zbog izgradnje. Rekao mi je da se zaposlio u školi kao domar. Zamolio me je da uđem u auto, da mu pokažem kako da stigne do škole jer je i on krenuo tamo. Međutim, čim sam sjela u automobil, odvezao me je do groblja, pa me odveo u šumu - ispričala je policajcima.

Monstrum ju je zatim ubacio u zemunicu kod Malčanske petlje, gdje joj je malo skratio kosu, a nakon toga je počela jeziva psihička i fizička tortura.

- Mučio me je, prijetio mi... Svakog dana tjerao me da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo, radio mi je ružne stvari. Stalno mi je govorio da policajci ne jure samo njega, već i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate - kazala je Monika.

Koliko je Jovanović isprao mozak djevojčici tijekom desetodnevne torture pokazuje i to što se ona uplašila policajaca koji su je spasili. Kada ih je vidjela, u panici je rekla: "Nemojte me tući, molim vas. Zovite moju mamu".

Više stotina policajaca nastavilo je potragu za Malčanskim brijačem, a na području od Knjaževca do Niša otkriveno je čak 12 lokacija na kojima je monstrum sakrio hranu i vodu.

Ipak, direktor policije Vladimir Rebić uvjeren je da je pitanje vremena kada će Malčanski brijač biti uhvaćen.

- Nećemo povući policiju sa terena dok ga ne pronađemo. Jasno je da je Jovanović planirao zločin, budući da se od kolovoza vodi kao nestala osoba, a to vrijeme je očito iskoristio da pripremi prostore u kojima se krio sa svojom žrtvom - rekao je Rebić.

Aleksandra Karimanović, Monikina majka, kaže da se njezina kći osjeća dobro i da je prespavala cijelu noć.

- Spavala sam s njom i nisam ju htjela opterećivati pitanjima o tome što se dogodilo. Monika je bila preumorna, brzo je zaspala i prespavala čitavu noć. Dobro se osjeća. Raspituje se za tatu, brata, prijatelje iz škole - kaže Aleksandra.

Prema njezinim rečima, Monika potpuno normalno komunicira s liječnicima i medicinskim sestrama.

- Ona je moja lavica, hrabrija je od mene tri puta. Priča s liječnicima, svjesna je svega, jeste izmučena, ali će se oporaviti. Jako sam sretna, ne mogu da vam opisati taj osjećaj - ispričala je ona za Novosti.