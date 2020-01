Papa Frane se ispričao nakon što je udario ženu na Trgu svetog Petra: Često izgubimo strpljenje. To se i meni zna dogoditi...

Papa Frane ispričao se nakon što je jučer po ruci udario ženu koja mu je prejako stisnula ruku.

'Puno puta se dogodi da izgubimo strpljenje. I meni se to događa. Ispričavam se zbog lošeg primjera koji sam dao jučer', rekao je poglavar Katoličke crkve, prenosi AFP.

Papina reakcija kakvu do sada nismo vidjeli: pobjesnio na jednu ženu, čak ju je i udario, ali čini se da nije imao previše izbora

Snimka pape Franje koji je u utorak navečer ljutito reagirao na prečvrst stisak ruke jedne vjernice na Trgu svetog Petra nakon večernje mise na Silvestrovo, pregledana je više stotina tisuća puta na društvenim mrežama.

Pošto je pojedinačno zagrlio veći broj djece ispred božićnih jaslica na trgu Papa se okrenuo i pošao na drugu stranu kada ga je jedna Azijka zgrabila za ruku želeći ga privući k sebi, tako da ga je zamalo srušila.

Dok mu je neznanka nešto govorila poglavar Katoličke crkve se, očito ljutit, s bolnim izrazom i rumena lica, uspio osloboditi udarajući je po ruci.

Osamdesettrogodišnji Papa koji teško hoda, nastavio je obilazak jaslica ostajući na udaljenosti od razdraganih vjernika a lice mu se razvedrilo u susretu s dječicom.

Tiskovni ured Svete Stolice nije u srijedu komentirao taj događaj na upit France Pressea.

Na Twitteru su uslijedile brojne reakcije na Papino ponašanje.

'To je ljudski. To što je on papa, ne čini ga imunim na bol, niti ga sprečava da reagira na bol', jedan je od komentara na Twitteru.

Na svojoj prvoj misi u 2020. papa Franjo je u srijedu osudio nasilje nad ženama kao "vrijeđanje" Boga te iskorištavanje njihova tijela kroz "konzumerizam" i "pornografiju".

"Žene su izvor života. No neprestano ih se vrijeđa, tuče, izlaže nasilju i prisiljava na prostituciju i prekid života koji u sebi nose", ocijenio je poglavar Katoličke crkve u homiliji koju je održao u Bazilici svetog Petra.

Istaknuvši da je "obnova čovječanstva počela sa ženama", Sveti Otac je rekao da je "svako nasilje nad ženom vrijeđanje Boga koji je rođen od Žene".

"Ljudi smo u onolikoj mjeri kako se odnosimo prema ženinu tijelu", dodao je, izrazivši žaljenje što se to tijelo "žrtvuje na jeftinim žrtvenicima slave, dobitka, pornografije, iskorištavano kao neki predmet".

"Ono se mora osloboditi konzumerizma, mora ga se poštovati i cijeniti. To je najplemenitija put koja je začela i donijela na svijet Ljubav koja nas je otkupila", dodao je Papa rođen u Argentini, izabran 2013.

Katolička crkva 1. siječnja slavi svetkovinu Svete Marije Bogorodice koja je rodila Isusa Krista, Božjeg sina.

Papa je ocijenio da je majčinstvo nerijetko "poniženo jer je jedini rast koji se vrednuje onaj gospodarski".

Sveti Otac kojemu je sudbina migranata na srcu, rekao je da migrantkinje i njihovu djecu često "smatraju prebrojnima ljudi čiji su trbusi puni i koji posjeduju puno stvari, ali im je srce bez ljubavi".