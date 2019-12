Dva Dalmatinca japanske pomorce totalno 'navukla' na briškulu: Azijati ih svaki dan preklinju da igraju, iako nikako da usvoje jedno pravilo; Pogledajte video s čuda precizne tehnologije

Što se dogodi kada se na japanskom brodu, usred Indijskog oceana, s 28 članova posade od kojih su većina Japanci nađu i dva Dalmatinca?

Kako donosi HRT, japanski brod Tanzawa. ima 311 tisuća bruto registarskih tona, 340 metara dug. Brod otok. Potpuno nov, posljednje čudo precizne i pedantne japanske tehnologije. Japanci kao Japanci - nema labavo. Već od jutra koncentrirano i živahno. Dan počinje vježbom.

Sve radne obveze moraju se strogo provoditi, bez odstupanja. Kažu pomorci da je Japancima na 1. mjestu posao, na drugom država i tek na trećem - obitelj. Unatoč tomu što im je slobodno vrijeme na dnu popisa, ipak ga imaju. U jutarnjoj smjeni od 10 do 10.30.

Brod Tanzawa ima 28 članova posade - najviše Japanaca, ponešto Filipinaca i dva Hrvata - prvog časnika palube Josipa Radulića i kapa makine - Vjekoslava Kolanovića. I što će Dalmatinci drugo nego naučiti Japance da - igraju briškulu!

"Kope, spade, I have big bastone, zero points, no kope, matsumi san win"

- I neporočni Japanski časnici - Yusuke Matsumi San, Kazuya Kanda San i Haruki su se toliko navukli na briškulu da svako jutro u stanci točno od 10 do 10.30, mole Dalmatince da igraju briškulu, donosi HRT.

Međutim, jedno pravilo briškule Japanci nisu htjeli prihvatiti, a riječ je o 'motavanju'. Primjerice, za tricu je 'mot' svom partneru mig okom. Međutim, Japanci su odbili koristiti 'mote'. Kažu da je nepristojno! Oni igraju briškulu razgovarajući.