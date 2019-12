Oteta 12-godišnjakinja pronađena je sasvim slučajno, policija tvrdi da zna kuda se pedofil kreće te da su ga opkolili

U nedjelju je nakon devet dana pronađena djevojčica Monika Karimanović, koju je 20. prosinca na putu do škole oteo Ninoslav Jovanović poznat i kao 'Malčanski frizer'.

Monika je pronađena u selu Pasjača u blizini Niša, u kući Emila Živkića, koji je rekao da ju je vidio kako luta između kuća.

Kako je pronađena mala Monika: pedofil je u panici skočio kroz prozor i dao se u bijeg; Djevojčici je kosa ošišana, komunikativna je i razgovara s psihologom

Večernje novosti pišu da je Živkić djevojčicu pronašao sasvim slučajno jer u svoju kuću u Pasjači dolazi tek povremeno, a inače živi u Nišu.

'On je u nedjelju došao na svoje imanje kako bi klao svinje. Odmah do njegovog imanja se nalazila napuštena kuća koja je pripadala njegovim susjedima koji su preminuli. Primijetio je da se unutra netko nalazi i odmah zvao policiju. On sada nije tu. Otišao je kući', ispričali su za Večernje novosti mještani.

Policija i dalje punom snagom traga za otmičarem djevojčice koji je i dalje u bijegu. Tvrde da znaju kuda se kreće te da su ga opkolili.

Noćna potraga se nastavlja, prenosi Jutarnji list.