Zaokret u jednoj od najvećih potjera u povijesti Balkana: monstrum s otetom djevojčicom bježi u Bugarsku?!; U napuštenoj kući pronađene ženske gaćice, dječja majica i hrana

‘Policija još ne zna gdje se nalaze 12-godišnja Monika Karimanović i Ninoslav Jovanović, za kojeg se vjeruje da je oteo devojčicu’, rekao je srpskim medijima u subotu ujutro ravnatelj policije Vladimir Rebić, dodajući da je policija na terenu 24 sata.

Unatoč tome, osmi dan traje opsežna potraga za višestrukim silovateljem Ninoslavom Jovanovićem koji je 20. prosinca oteo Moniku Karimanović (12) u naselju Brzi Brod kod Niša. Policija je nekoliko dana nakon nestanka djevojčice pronašla nekoliko tragova i posumnjala u Jovanovića. Pretpostavljaju da se odonda skrivaju po selima i napuštenim kućama. Policija navodno ne isključuje mogućnost da mu netko pomaže, no zasad nisu potvrđene takve sumnje.

Kako Blic doznaje od izvora bliskih istrazi, u blizini jedne od kuća u kojoj je utvrđeno da je proteklih dana boravio Jovanović, pronađene su ženske crne gaćice i dječja majica za koje se sumnja da ih je 'Malčanski berberin' (kako se u srpskim medijima naziva Jovanovića) kupio za djevojčicu i da su mu ispale prilikom bijega. Također, nedaleko tog mjesta pronađena je i salama.

Jovanovića i njegovu žrtvu traži više od 600 policajaca, lovaca i dobrovoljaca. Pritom koriste pse tragače, dronove, termovizijske kamere i quadove, a područje cijeli dan nadlijeću helikopteri. U subotu oko 14 sati srpski su mediji javili da se potrazi priključila i srpska obavještajna služba BIA (Bezbednosno-informativna agencija). Oko 200 njihovih pripadnika dobrovoljno se javilo pomoći u potrazi, piše Blic.

U subotu ujutro na istok Srbije stigli su i deseci građana, volontera iz Beograda koji su se organizirali kako bi pomogli stručnjacima u potrazi.

- Idemo kao građani, kao zabrinuti roditelji, da budemo na raspolaganju pripadnicima policije kako bismo svi zajedno pomogli u hvatanju silovatelja. Plan je prvo razgovarati s policijom koja će nas, ako smatra da je to potrebno, uputiti što dalje - objasnio je Vladimir Savić, organizator puta, za Kurir.

Potraga se u subotu približila granici s Bugarskom u općini Knjaževac gdje pretražuju sela. Prema nekim neslužbenim informacijama, otmičar je u prednosti ispred policije čak 12 sati. Policija ulazi u kukuruzišta, pregledava poljske kućice kao i sve kuće i sva dvorišta ne bi li otkrili skrovište, prenosi Jutarnji.

Podsjetimo, Monika je nestala 20. prosinca na putu u školu u mjestu Brzi Brod. Otmičar je, čini se, dobro poznavao njezinu rutinu jer je nestala na dijelu koji nema nadzornih kamera. Četvrti dan potrage u grmlju nedaleko od sela Malča pronađen je njezin ruksak, a nalazio se u skrovištu sa šatorom i vrećom za spavanje.

Istovremeno, policija je otkrila da danima već nema ni višestrukog silovatelja iz Malče, Ninoslava Jovanovića, poznatijeg kao Malčanski berberin (Malčanski brijač). Osumnjičen je za otmicu i odonda traje potraga za njima. Građani su dojavili policiji da su ih vidjeli na putu od Malče prema Knjaževcu pa je policija odmah počela češljati to područje. Ondje su otkrili da je provaljeno u tri kuće, da je ukradena hrana, a u štali jedne kuće pronašli su ošišanu kosu za koju se sumnja da je Monikina. Mještanin je prijavio da je u nedjelju Malčanski brijač bio kod njega i tražio vodu te da je djevojčica bila s njim. Kasnije su još pronađeni dvostruki tragovi stopala, piše Blic.

Kurir pak navodi kako se sumnja da je Jovanović od lipnja do danas iskopao niz zemunica, da ima motorole čije baterije puni nekakvim agregatom i da svojim obilascima pojedinih sela zapravo namjerno ostavlja krive tragove, a u međuvremenu s Monikom mijenja lokaciju.

- Posljednje informacije su da se potraga pomiče prema granici s Bugarskom. Tu postoji mjesto koje se zove Gradskovo za koje šira javnost do sada nije znala, ali tu i Srbi i Bugari prolaze bez ikakve kontrole. Neki bugarski mediji su javili da je ovo mjesto kritično ako ga se dokopa, jer je nebranjeno. Uz to, nevjerojatno je i da ga termovizijske kamere ne mogu uhvatiti jer one mogu registrirati toplinske izvore na više od jednog kilometra - kažu izvori upućeni u istragu za Kurir.

Mještani Malče krive Jovanovićevu majku za njegove postupke i tvrde da je ona od njega napravila monstruma. Naime, kako pričaju po selu, majka ga je tukla i vezala lancima, te zato on to sada radi ženama.

- Svi ovdje znaju da je njegova majka varala supruga s puno muškaraca, i to sve pred njegovim očima. On bi plakao zbog toga, pa ga je ona tukla i šišala za kaznu. Svaki put kada bi plakao, ona bi ga odvela dolje u jednu šupu, nalik na zemunicu, dolje u dvorištu njihove stare kuće, i tu bi ga vezala lancima. Zato se on sad krije po takvim zemunicama - tvrdi prvi susjed otmičara.

Dnevnom avazu je cijelu situaciju komentirao psiholog Čedomir Novaković iz Sarajeva.

- Kada se govori o skrivenim ili latentnim osobinama ličnosti koje nisu u skladu s nekim moralnim projekcijama, odgojem i obrazovanjem, a koje su neka vrsta osobne tajne i nastranosti, ako govorimo o nekoj gesti koju projicira netko nad drugim bićem ili nekim predmetom, onda se može govoriti o jednoj vrlo jasnoj dijagnozi opsesivno-kompulzivne psihopatske strukture ličnosti. U osnovi određene psihopatije ili određene osobnosti on mora imati neku potrebu koja ne mora biti svjesna, možda je bizarna ili nesvjesna, ali ima bitan značaj - objašnjava Novaković.

Kaže da prvi put čuje da netko šiša žrtvu, no time počinitelj otkriva specifičnu karakteristiku - ukazuje na vlastite skrivene potrebe, namjere i rituale. Prema njegovom mišljenju zatvorska kazna za takvu osobu nije dovoljna, ona mora proći i proces liječenja. Znanstveno, takve osobe mogu biti i svjesne svoje devijacije, no ne mogu suzbiti nagone koji mogu biti jači od svijesti.

- On, naravno, može biti opasan. To ne rade glupe osobe, to rade inteligentne osobe koje se vjerojatno dugi niz godina bore sa sobom, ali kad krenu zadovoljavati nagone, onda je to na račun svijesti i samokontrole. Može se očekivati da te osobe postanu sve opasnije za to okruženje, jer zamislite otmicu djevojčice i još je pritom ošiša. U našoj kulturi kosa je simbol ljepote i ima taj estetski aspekt koji je bitan toliko koliko i drugi moralni aspekti - mišljenja je Novaković.

Ninoslav Jovanović prvi je put za silovanje djevojke i djevojčice 1996. godine osuđen na deset godina zatvora. U srpnju 2005. godine oteo je i silovao djevojčicu od 12 godina, zatim je oteo još jednu djevojčicu, koja je uspela pobjeći. Tada je osuđen na 15 godina, ali mu je sud smanjio kaznu na 12 godina. Svoje žrtve je silovao i šišao, zbog čega je prozvan Malčanskim brijačem.

Prilikom suđenja nakon zločina iz 2005. godine čak pet sudskih vještaka kazalo je da je Malčanski brijač izuzetno inteligentan, ali su svi nedvosmisleno tvrdili da će djelo, najvjerojatnije, ponoviti. Inteligenciju očito koristi kako ne bi bio uhvaćen, a zahvaljujući njoj dobro se snalazi u šumi i na nepristupačnim terenima.

Izašao je iz zatvora u siječnju prošle godine nakon čega je preko Facebooka uznemiravao žene, a pisao je i na stranici za otkup kose, zbog čega je u zatvoru proveo pet mjeseci.