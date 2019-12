Pripadnike LGTB zajednice nazivao je 'sodomskim smradom', a sad je udijelio sakrament transrodnoj osobi koja je prošla kalvariju: konzervativni mitropolit dopustio krštenje mladića Vuka koji je bio Milena

Premda, na sreću, ne “vatreno”, ali u prenesenom značenju svakako revolucionarno krštenje dogodilo se nedavno u Crnoj Gori. Naime, sveti sakrament krštenja primila je prva transrodna osoba u toj malenoj balkanskoj zemlji; riječ je o Vuku Adžiću (19), kojemu je milost krštenja odobrio crnogorsko-primorski mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović.

Slučaj je dobio povijesnu dimenziju i stoga što je upravo rečeni velikodostojnik Pravoslavne crkve u Crnoj Gori proglašen homofobom godine od LGTB zajednice, koja se jako dobro sjeća da je u nekoliko navrata Amfilohije Povorku ponosa nazivao “paradom srama”, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima Parade ponosa u Podgorici poručio da se “drvo koje ne daje ploda siječe i u oganj baca”.

“To je najveći smrad, sodomski smrad koji je ova suvremena civilizacija uzdigla na pijedestal božanstva. Ne mogu se graditi gradovi, kulture, države i ljudi na gadosti, na nečistoti, smradu i bezbožništvu”, kazao je Amfilohije 2010. godine, tijekom liturgije u selu Klinci kod Tivta, a prenio portal Radio Slobodna Evropa.

Ipak, ta je ista osoba udijelila milost i blagoslov mladiću koji je doslovce prošao kalvariju nakon što se 25. kolovoza ove godine odlučio za “coming out” ili “Izlazak iz ormara”, vezano za svoju seksualnost.

Naime, Vuk Adžić rođen je kao djevojčica Milena, no poput većine osoba koje se odluče na drastičan čin promjene spola, nije bio sretan u svojoj koži. Kad je obznanio svoju odluku zbog koje je upisan i za operaciju, samo tri dana kasnije napala su ga nakon izlaska iz njegova doma u mjestu Kosalinu trojica muškaraca i tukli ga dok nije izgubio svijest, pritom ga vrijeđajući i nazivajući “pederom” i “jalovcem”.

Mitropolit Amfilohije izišao mu je u susret, uvidjevši iskrenu vjeru i potrebu mladića da u okrilju majke Crkve nađe mir, te dao blagoslov za obred krštenja Vuka Adžića u hramu “Hristova vaskrsenja” u Podgorici.

- Religija je veoma važna za mene. U jednom razdoblju imao sam samo vjeru uza se, održala me na životu. Ono što sam i ranije govorio jest da se nakon napada na mene ispred praga obiteljske kuće sigurno osjećam samo u crkvi i da je ona neka moja mirna luka gdje znam da mogu uvijek doći i biti prihvaćen kao čovjek. Za mene je religija ljubav. O mitropolitu Amfilohiju mogu reći samo lijepe riječi; neizmjerno sam mu zahvalan što mi je dao blagoslov krštenja. On je dobar čovjek koji ima razumijevanja - kazao je nakon obreda Adžić za Radio Slobodnu Evropu (RSE).

LGTB aktivisti Crne Gore pozdravili su sakralni događaj koji baca novo, povoljnije svjetlo na prihvaćanje te populacije u tamošnjem konzervativnom društvu. Podsjetimo, crnogorski parlament prošloga je ljeta odbacio prijedlog o životnom partnerstvu osoba istog spola.

Valja reći da Mitropolija i dalje ne gleda blagonaklono na homoseksualnost, ali se po pitanju blagoslova krštenja transseksualaca poziva na tumačenje Patrijarha Pavla iz 1986. godine koje poručuje da “osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile spol imaju sva prava na korištenje darova Crkve Kristove (od krštenja do pričešća), s tim da su obavezni pravodobno o tome izvijestiti svećenika te podastrijeti valjanu medicinsku dokumentaciju”.

U konkretnom slučajutransrodnog mladića, crkvenjaci SPC-a ipak nisu oduševljeni njegovim informiranjem javnosti o činu krštenja, uz ocjenu da je “nesretno izabrao da, unatoč obećanju da to neće činiti, javno progovori o svom zdravstvenom stanju i crkvenom statusu”, te zaključak da je “izmanipuliran u razornoj LGBT propagandi”.

Iz udruge koja promovira prava homoseksualnih i queer-manjina u Hrvatskoj, “Iskorak” iz Zagreba, doznajemo da nisu ovlašteni odgovarati na religijska pitanja jer djeluju izvan vjerskog konteksta, no, za komentar se rado odazvala psihologinja i sveučilišna profesorica Mirjana Nazor iz Splita, ujedno i predsjednica “Hrvatske akademske udruge Split – Čovjek nadasve – Humanisti Hrvatske”, kojoj je prije nje na čelu bio karizmatični, danas pokojni svećenik don Ivan Grubišić.

- Čudno mi je da se uopće čudimo odobrenju krštenja jedne osobe; pa temelj Crkve jest ljubav i prihvaćanje! Ako trebamo ljubiti bližnjega svoga i djelovati “na sliku Božju”, onda uopće ne bi trebala postojati dilema “krstiti ili ne”. Osobno me zadivila rečenica toga mladića “da se sigurno osjeća samo u crkvi”, veće priznanje i kompliment ta institucija nije mogla dobiti! Ako je njegova duša tu našla mir, to je pravi hram Božji. A onima koji ga napadaju, može se poručiti: “nemojte suditi da vam ne bude suđeno”. Problema, uostalom, ima dovoljno na drugim mjestima, ovo je za mene lijepa priča sa sretnim završetkom, barem u ovoj etapi - kazala je profesorica, psihologinja i čelnica udruge “Čovjek nadasve”, čije djelovanje počiva na osnovama altruizma i humanizma.

Za komentar i, kamo sreće, blagoslov prihvaćanja različitosti zamolili smo i predstavnike Srpske pravoslavne crkve u lokalnoj sredini, konkretno jereja Prve parohije u Splitu Milana Kadijevića. Pravoslavni svećenik koji službuje u Splitu, međutim, ljubazno nas je odbio za komentar uz ispriku da “nema blagoslov za davanje intervjua”. Ipak, povjerio nam je da dosad nije imao sličnih traženja u Dalmaciji, to jest u splitskom mjestu bogoslužja za vjernike SPC-a.

- Ne mogu reći više od ovoga, a i nisam upoznat s detaljima - rekao je jerej Kadijević.

Zanimalo nas je i kako katolički svećenici gledaju na slučaj krštenja transseksualne osobe, pa smo kontaktirali i jednog od najkarizmatičnijih božjih pastira u Dalmaciji, u narodu omiljenog don Marija Matkovića, župnika iz Žrnovnice pored Splita. Don Marijev stav prilično je oprezan.

- Čujte, pitanje je kompleksno, nisu mi poznati slični slučajevi unutar Katoličke crkve. Trebao bih se stoga, da me netko zatraži, prije udjeljivanja svetog sakramenta konzultirati s višom crkvenom instancijom, vidjeti koji su razlozi, te dakako procijeniti koliko su ozbiljne namjere vjernika za primanje sakramenta. Osobno zapravo nemam ništa protiv, Gospodin je velik i ljubi sve nas, pa tako i ja, sukladno njegovu učenju, gledam blagonaklono na sve, možda i posrnule, duše. One koji se još uvijek traže u životu, je li, nekakvom vlastitom identitetu. Ako su spoznale Boga, već su na dobrom putu - smatra žrnovački župnik. Dr. don Mladen Parlov, dekan splitskog Katoličkoga bogoslovnog fakulteta i autor više knjiga, nema pak nikakvih dilema vezanih uz milost svetog sakramenta.

- Tko zatraži krštenje u pravoj, istinskoj vjeri, ne smije mu se to uskratiti! Crkva prihvaća sve ljude, ali ne i nemoralno ponašanje, to je nešto sasvim drugo. Važno je međutim prihvatiti svaku osobu, zagrliti je kao što bi je zagrlio Isus - da se osjeća zaštićeno i ljubljeno od Boga - poručio je don Mladen. •

- Činjenica da sam napadnut ispred svoga praga, da su me izvukli iz kuće i da su imali smjelosti doći i to mi učiniti, kod mene je izazvala veliki strah koji će me dugo pratiti. S druge strane, to me je potaknulo da izgradim sebe kao jačeg čovjeka. A opet, jako je teško kada dođete na mjesto gdje ste po tri mjeseca provodili sa svojim ocem, igrali se s drugovima i imali lijepo djetinjstvo i uspomene, pa se tu odjednom pojave tri muškarca usred noći i napadnu vas zbog toga što su naslutili "krivu" seksualnu orijentaciju ili su negdje u medijima pročitali da sam "trans momak". Napadnut sam dakle iz čiste mržnje, govorili su mi da se neću moći više ovuda kretati. I uspjeli su, sad živim u skloništu LGBT Foruma Progres u Podgorici – dio svoje potresne priče iznio je za Radio Slobodna Evropa Vuk Adžić, kojemu prihvaćanje od Crkve, primanje sakramenta krštenja i Božji blagoslov jamačno znače puno više od pukog obreda.