Facebook grupa 'Bourbon Rhode rescue' tijekom zadnja dva dana zaprimila je brojne upite o tome hoće li se uplata sredstava kroz Go Get Funding kampanju „Help us Find Bourbon Rhode Crew“ produživati.

Kapetanovi prijatelji počeli skupljati novac za privatnu potragu: Dižemo avione!; Već u prvim minutama kampanje skupili su skoro 4000 eura, evo gdje možete uplatiti donacije

Upravo su objasnili kako je Go Get Funding kampanja imala unaprijed definirani rok trajanja od sedam dana.

Sinoć je završena i više nije moguće vršiti uplate.

- Želimo zahvaliti svima koji su se kampanji odazvali, a riječ je o sveukupno 3.632 pojedinačne uplate, te o ukupnom iznosu donacija od 90.398,00 eura. Po dovršetku spomenute kampanje, obitelj Miškić više ne prikuplja nikakva sredstva – objavili su administartori grupe u kojoj je skoro 55 tisuća korisnika s velikom napetosti, brigom i nadom pratilo, i prati i dalje sve što se događa sa potragom za pomorcima s potonulog broda.

Poznato je kako su četvorica članova posade izgubila život, trojica su spašena, dok se za sedmoricom, među kojima je i šibenski zapovjednik Dino Miškić, još uvijek traga.

U grupi 'Bourbon Rhode rescue' objasnili su kako su u međuvremenu, uz podršku i u suradnji s institucijama i ljudima od struke, tijekom proteklih dana ispitane sve mogućnosti za organizaciju privatne potrage na Atlantiku.

- Međutim, zbog velike udaljenosti lokacije same havarije od kopna, privatnu potragu avionima ili brodovima nije moguće organizirati prikupljenim iznosom sredstava. Obitelj Miškić nastavlja komunikaciju s hrvatskim institucijama, kako bi se s njima u suradnji ipak pronašlo rješenje i način da se sredstva iskoriste u željenu svrhu – navode prijetelji kapetana Miškića koji su pokrenuli grupu.

Snagu i nadu za dalje pruža spoznaja da se nastavlja satelitsko snimanje koje je omogućila EMSA kao i aktivni monitoring brodova.

Grupa Bourbon Rhode Rescue će i dalje objavljivati nove, relevantne i provjerene informacije o potrazi.

Ograđuju se od svih novoosnovanih grupa na Facebooku u kojima se spominje havarija broda Bourbon Rhode u bilo kojem kontekstu, i naglašavaju kako one ni na koji način ne predstavljaju niti obitelji Miškić niti administratore ove grupe.

- Još jednom molimo za razumijevanje, suosjećanje i obazrivost prema obitelji Miškić koja proživljava najteže dane – poručuje tim administratora koji je svojim provjerenim i točnim objavama napravio iznimno mnogo u informiranju o dosadašnjoj potrazi i prikupljanju sredstava.

Kao što je poznato danas je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo kako će zadužiti predstavnika Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN) da se uključi u sigurnosnu istragu oko potonuća broda »Bourbon Rhode« .

Hrvatska se uključuje u istragu havarije Bourbon Rhodea: stručnjaci se slažu da je to jako važno zbog realne mogućnosti da se okolnosti nesreće pokušaju zataškati

Aktivna potraga za nestalim pomorcima prekinuta je prije tri dana, ali pojačano promatranje područja na kojemu se za njima tragalo, na središnjem Atlantiku, bit će nastavljeno još neko vrijeme putem satelita i brodova u prolazu.