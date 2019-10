Satelitske snimke opet ništa nisu pokazale, nove se očekuju u nedjelju; Obitelj i prijatelji kapetana Miškića odlučuju što s novcem prikupljenim za privatnu potragu; Melvan: Ovo je jedna od posljednjih opcija

Današnje satelitske snimke područja Atlantskog oceana na kojem bi se mogli nalaziti pomorci s broda Burbon Rhode, na žalost, opet nisu ništa pokazale, kazao je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić. Hrvatska i dalje ima angažiranih šest satelita, a sutra se očekuju nove snimke jer će putanja jednog proći preko tog područja, javlja Večernji list.



No, ni nakon razočaravajuće vijesti, obitelj i prijatelji kapetana Miškića ne gube nadu da će on biti pronađen živ.

Kako se nose s odlukom da se prekine intenzivna potraga za pomorcima na Atlantiku, za središnji Dnevnik HTV-a ispričao je Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, koji ih je danas posjetio.



- Obitelj Miškić je, naravno, razočarana. Kao i svi mi, razočarani su postupkom Centra za traganje i spašavanje na Martiniqueu.

S druge strane, ne možemo kazati da to nije vijest koju nismo očekivali. Jučer smo poduzimali korake da to spriječimo. Nismo uspjeli nažalost u tome.

Obitelj Miškić želi povećati šanse svome Dinu, ma koliko one male bile, i oni su svjesni da su s vremenom sve manje, ali žele svojim angažmanom povećati njegove šanse. I to rade uspješno, i to trebaju nastaviti raditi, njih optimizam nije napustio - rekao je.

Obitelj je prikupila 82 tisuće eura, no Melvan smatra da privatna potraga na tako velikom prostoru neće uroditi plodom.

- I toga su u obitelji svjesni. Tako da će oni sutra odlučiti što će s tim novcima, na kakav način će pokušati nešto poduzeti. Njihova je odluka i oni će o tome izvijestiti javnost - rekao je.

Objasnio je i što zapravo znači traganje aktivnim motrenjem.

- To znači da brodovi u prolazu osmatraju i o onome što uoče obavještavaju Centar za traganje i spašavanje. Taj centar zahtjeva od svih brodova da pojačaju radarsko motrenje, da pojačaju vizualno motrenje i da obrate pažnju na sve uočeno.

No, mnogi prate kretanje brodova na području na kojem se intenzivno tragalo te primjećuju da su brodovi koji su tragali danas za pomorcima još uvijek tamo.

- Organizirano traganje je završeno. Hoće li se oni sad pregrupirati i organizirano krenuti natrag prema svojim matičnim lukama, a da pritom obave nekakvu dodatnu potragu, to je najvjerojatnija opcija - zaključuje.

Melvan je za HTV kazao i da su snimke satelita nešto u što još uvijek mogu polagati nadu. Te snimke svakodnevno stižu u EMSA-u (European Maritime Safety Agency), analiziraju se, uvećavaju do maksimalne razlučivosti.

- Ako se nešto pronađe na tim fotografijama odnosno snimkama, brodovi bi se u toj varijanti ipak vratili na teren i izvršili dodatna osmatranja. S obzirom na to da je riječ o ogromnom prostoru kojim je sad već jako teško prokrstariti s brodovima, smatramo da satelitske snimke imaju sad itekako smisla, kao jedna od posljednjih, ali dosta vrijednih opcija za daljnju potragu - poručio je.

Podsjetimo, vlasti Martiniquea prekinule su aktivnu potragu za nestalim pomorcima s Bourbon Rhodea, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić. To znači da će, umjesto šest brodova koji su posljednjih dana temeljito pretraživali područje na kojemu je satelit snimio objekt nalik na splav, površinu mora posebno motriti brodovi koji onuda prolaze. Pretražena je dosad površina velika gotovo kao pola Francuske.