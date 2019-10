Šibenski krizni stožer javlja: Potraga za Dinom i posadom je u punom intenzitetu! Uz američke, sad su se digli i francuski avioni!

Ohrabrujuće vijest iz šibenskog kriznog stožera: Potraga za našem prijateljem Dinom i njegovom posadom se nastavila! Francuski i američki avioni su u zraku... Brodovi ih intenzivno traže...Daj Bože da ih nađu i onda ćemo novce preusmjeriti obiteljima nastradalih pomorca!

Kazao nam je to Sebastian Latocha, prijatelj obitelji Miškić, uz nadu da će se ova agonija što prije završiti i da će se njegov prijatelj i ostatak ekipe konačno vratiti svojim kućama.

U trenutku dok pišemo ovaj tekst skupljeno je nešto manje od 45.000 eura u okviru kampanje prikupljanja novca za privatnu potragu kapetana Dina Miškića i još šestero nestalih pomoraca s Bourbon Rhodea.

Usprkos tome što se SAR nastavlja, i dalje se sa svih strana apelira na sve koji mogu da uplate sredstva na platformi Go Get Funding pod nazivom "Help us find Bourbon Rhode Crew lost in the Atlantic".

Podsjetimo, kampanju su pokrenuli Dinovi prijatelji i obitelj, frustrirani činjenicom da je službena potraga za nestalima tri dana bila obustavljena i ograničena na samo jedan brod Alp Striker.

- Čvrsto vjerujemo da će se Dino i njegova posada naći! U tom ćemo slučaju sva sredstva proslijediti obiteljima pomoraca čiji su životi izgubljeni u nesreći Bourbon Rhode- objavili su jučer Dinovi prijatelji.

Napomenimo i to da su saborski zastupnici Nikola Grmoja (Most) i Goran Aleksić (Snaga) danas u Saboru pozvali kolege da se uključe u kampanju prikupljanja novca. Neki su se domaći političari već odazvali pozivu, a do sada je ukupno donaciju uplatilo skoro 1500 ljudi. Neki od njih su potpisani, ali jako puno ljudi je anonimno doniralo.

Puno ih želi novčano pomoći, ali ne zna točno kako izvršiti uplatu, pa su se neki članovi FB grupe Bourbon Rhode Rescue potrudili i napravili tutorijal s uputima, koji možete vidjeti i u našoj fotogaleriji.

