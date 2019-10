Ponovno se oglasila kompanija Bourbon, potragu za nestalim pomorcima nastavlja brod Alp Striker

Brodarska kompanija Bourbon objavila je u ponedjeljak da potragu za nestalim pomorcima s tegljača Bourbon Rhode, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić nastavlja brod Alp Striker, a upozoreni su i svi komercijalni brodovi koji plove u toj zoni.

Francuski križni stožer CROSS s Martiniquea objavio je u petak da je obustavljena potraga za sedam nestalih članova posade broda Bourbon Rhode, potonulog 26. rujna u Atlantiku 2.000 kilometara od francuskog otoka Martiniquea, na što je obitelj hrvatskog pomorca pozvala državni vrh da pomognu nastaviti potragu, a na internetu se peticijom prikupljaju potpisi građana Hrvatske i Ukrajine čiji su pomorci također među nestalima.

Trojica preživjelih s broda 'Bourbon Rhode' konačno dovedena na kopno, javnost s nestrpljenjem čeka njihova svjedočanstva

"Do danas, operacija potrage koju obavlja CROSS nastavlja se: brod, Alp Striker, AHTS od 90 metara koji je sposoban operirati na vrlo velikim udaljenostima i dalje pretražuje zonu kako bi pronašao nestale pomorce", piše Bourbon u priopćenju za medije.

Napominje da su sredstva u potrazi za traganje i spašavanje angažirana od 26. rujna bile "izuzetnih razmjera" kako u pomorskim tako i zračnim snagama.

"Svi komercijalni brodovi koji plove u toj zoni također su mobilizirani kako bi primjereno motrili područje", stoji u priopćenju brodarske kompanije.

Ranije su i hrvatski premijer Andrej Plenković i ministarstvo vanjskih i europskih poslova također rekli da trgovački brodovi koji prolaze područjem potonuća broda trebaju pažljivo motriti područje i dojaviti korisne informacije nadležnim institucijama, a ministar Gordan Grlić Radman rekao je da je Hrvatska zatražila i američku pomoć u potrazi za nestalim kapetanom Miškićem.

"Čim budemo znali više, javit ćemo", odgovorio je ministar na pitanje ima li odgovora s američke strane na hrvatsku molbu.

"Teško je s ovog stajališta znati o bilo čemu, sve je to daleko od nas, ali da nam je svima stalo, to je sigurno. To nam je obveza i dužnost", poručio je ministar i istaknuo kako su hrvatske vlasti "bile uključene 24 sata" u potragu za nestalim pomorcem.

Grlić Radman u nedjelju je rekao kako zajedno s obitelji i prijateljima Dine Miškića vjeruje da je on još živ, naglasivši da nisu sve mogućnosti iscrpljene.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u nedjelju je pismeno francuskog predsjednika Emmanuela Macronu zamolila za pomoć da se nastavi potraga za kapetanom Miškićem.

Potraga za nestalima obustavljena je nakon tjedan dana, a rezultirala je pronalaskom trojice članova posade koji su preživjeli te četvorice poginulih. Na brodu ih je ukupno bilo 14.

U tekstu priopćenja za medije kompanija Bourbon obavještava u ponedjeljak da su trojica spašenih pomoraca fregatom "Ventose" nacionalne mornarice uplovila u Fort de France gdje su ih preuzele nadležne službe, a tijela poginulih mornara koja su pronađena vraćena su njihovim obiteljima.

Na brodu su bili većinom Ukrajinci, te po jedan Rus, Južnoafrikanac i Filipinac.

Sindikat pomoraca Hrvatske pridružio se obitelji Mikšić u ocjeni da potragu treba nastaviti jer stručnjaci ocjenjuju da splavi kojima su se pomorci evakuirali nisu pronađene, a opremeljene su za preživljavanje do 30 dana.