'Očistit ću ustaše i Hrvate iz Srbije,  j**** ću joj majku ustašku': Hrvatica otvorila kafić u srbijanskom gradiću, pa joj se život pretvorio u pakao; Lokalnog moćnika prijavila je za prijetnje

Zbog učestalih, višemjesečnih prijetnji na nacionalnoj osnovi vlasnica ugostiteljskog objekta u srbijanskom gradu Majdanpeku Marija Vlahović, hrvatske pripadnosti, podnijela je kaznenu prijavu protiv predsjednika općinskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Branislava Tomića, rečeno je u ponedjeljak medijima na hrvatskom jeziku u Vojvodini u Hrvatskom nacionalnom vijeću (HNV), kojemu je slučaj prijavljen.

U strahu za svoj i život članova svoje obitelji ona očekuje reakciju državnih tijela Srbije, no ne isključuje mogućnost da će biti primorana odseliti se.

„Očistit ću ja to, obrisat ću kao gumicom“, „J..... ću joj majku ustašku, vidjet će ona tko sam ja“, „Ustašama sigurno neću stavljati pare u džep“, poruke su koje je Tomić upućivao na račun Marije Vlahović, navodi se u prijavi upućenoj Javnom tužiteljstvu Srbije.

Također, on je navodio da će „očistiti ustaše i Hrvate iz Srbije“, te da „njemu neće u centru Majdanpeka gazdovati ustaše“.

„Moji problemi počinju početkom 2019., kada sam otvorila lokal 'Tara's' i postavila terasu ispred lokala za koji sam dobila dozvolu i ispunila sve uvjete za takvu vrstu gradnje“, navela je dopunjenoj izjavi medijima Marija Vlahović, koja objašnjava da se tvrtka vodi na ime njezine suradnice, koja je također hrvatske pripadnosti i državljanstva.

Dodaje kako su problemi počeli od početka njihova rada kada su počele pristizati prijave za terasu, kao i inspekcije koje su tražile nepravilnosti, no njih nije bilo.

„Ubrzo nakon toga saznajem da se ljudima koji rade u rudniku bakra Majdanpek zabranjuje da posjećuju lokal te im je to rekao Branislav Tomić“, objašnjava u pismu vlasnica lokala, i dodaje kako do tada nije ni poznavala Tomića i da joj je rečeno da je on predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Majdanpeku i visoki dužnosnik u rudniku.

„Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni Branislav Tomić tijekom 2019. vršio pritisak na mjerodavne službenike u državnim institucijama i gradu Majdanpeku da donesu odluku o zatvaranju ugostiteljskog objekta i nalože uklanjanje postavljene terase kafića, iako za iste postoji dozvala i rade legalno … Postoji osnovana sumnja da je, uzimajući u obzir citirane izjave prijavljenog, navedeni pritisak radio zbog toga što je prijavljena po nacionalnosti Hrvatica“, stoji u kaznenoj prijavi odvjetnika Stjepana Babića.

U dokumentu se navodi i kako žrtva strahuje od „fizičke likvidacije i bliskih članova obitelji, a koji su također većinom hrvatske nacionalnosti“ te se ističe kako je Marija Vlahović žrtva više kaznenih djela: zločina protiv čovječnosti, povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti, poticanje na počinjenje zločina genocida, poticanje na teško ubojstvo, prijetnje. U prijavi se traži da Javno tužiteljstvo Srbije pokrene kazneni postupak i podigne optužnicu protiv Tomića.

Slučaj je prijavljen i HNV-u, u kojemu navode da „gospođa Vlahović trpi ozbiljnu materijalnu štetu i ugrožava joj se i egzistencija. Pri tome izložena je i kontinuiranim najgnjusnijim prijetnjama, ne samo na etničkoj osnovi već se suočava i sa seksualnim uznemiravanjem i prijetnjama“.

„Važno je istaći da je ovo jedan od najkompleksnijih slučajeva nakon premlaćivanja hrvatskih mladića u Sonti 2016. i 2017. godine“, zaključuju u HNV-u i dodaju kako očekuju urgentnu reakciju državnih tijela Srbije.

Majdanpek je grad u sjeveroistočnoj Srbiji od oko 10.000 stanovnika.