Mladi Hrvat u Sloveniji oteo 22-godišnju djevojku: policija ga uhitila i onda povezala s još niz kaznenih djela, no misle da popis nije konačan; 'Neka nam se jave svi koji su bili njegove žrtve'

Mariborska policija uhitila je 26-godišnjeg hrvatskog državljanina koji se sumnjiči za pljačku, otmicu i seksualno uznemiravanje.

Počinitelj je, objavio je portal 24ur, u srijedu navečer (2. listopada) u okolici Maribora oteo 22-godišnju ženu, u trenutku kad se ona poslije posla automobilom vraćala kući.

Kako je izvijestila policija, djevojka se htjela uključiti u promet na glavnu cestu kad joj je mladić svojim vozilom blokirao put, prišao joj je maskiran i uz prijetnju pištoljem ušao u njezin auto te je natjerao da ga odveze do druge lokacije.

Hrvat je, prenosi Jutarnji list, osumnjičen i za seksualno uznemiravanje, ali policija šturo navodi kako silovanja nije bilo.

Mladić, koji ima privremeno prebivalište na području Maribora, 22-godišnju žrtvu je i opljačkao - uzeo joj je novčanik i mobitel.

Na kraju ju je odvezao do mjesta gdje ju je i oteo te joj zaprijetio "da ništa ne govori policiji jer će je on 'držati' na oku". Hrvat je zatim pobjegao u žrtvinu automobilu, no nedugo poslije vratio se i po svoj.

Slovenska policija vrlo brzo pronašla je ženino vozilo, a 26-godišnjaka su uhitili već jutro poslije, u četvrtak, blizu adrese u Mariboru na kojoj Hrvat ima i privremeno prebivalište, piše portal 24ur.

Isti mladić također se sumnjiči za još dvije oružane pljačke - 30. rujna prepriječio je put 36-godišnjoj vozačici u Miklavžu u Dravskom polju, dotrčao do ženina auta te u nju uperio pištolj i zatražio da joj preda novčanik. Kad je shvatio da u njemu nema novca, bacio ga je u kanal i odvezao se dalje prema Mariboru.

A 23. kolovoza je, uz pomoć dva Slovenca, u središtu Maribora oteo 37-godišnjaka i lakše ga ozlijedio. Mariborska policija još istražuje ovaj incident, a Hrvatu je u međuvremenu određen pritvor.

Zbog otmice mu prijeti zatvorska kazna u trajanju od šest mjeseci do 15 godina, zbog pljačke od jedne do deset godina zatvora, a za nanošenje teške tjelesne ozljede može dobiti novčanu kaznu ili jednu godinu zatvora.

Iz mariborske policije poručuju da se kriminalistička istraga o nedjelima ovog mladića nastavlja te su pozvali sve koji su možda bili njegove žrtve da im se jave.

- Molimo sve koji nešto znaju o osumnjičeniku ili nekom od ovih kaznenih djela da čim prije obavijeste policiju - rekao je glasnogovornik policijske uprave u Mariboru Miran Šadl. Stanovnicima Maribora koji su u strahu je, kako javlja 24ur, iz policije poručuju da razloga za brigu više nema.