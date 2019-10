Supruga šibenskog kapetana šokirana odlukom francuskog brodara: Želimo da se nastavi potraga za posadom! Nismo u pitanju samo mi, nego sedam obitelji. Javnost mora znati da postoje tri splava, a oni su odustali...

Želim da naša javnost zna kako postoje tri splava za spašavanje u Atlantskom oceanu i apel da se potraga nastavi nije naša želja već su to činjenice koje je potvrdila i kompanija. Poražavajuće je to što je nakon sedam dana pretraga prekinuta i mi kao obitelj očekujemo da se ona nastavi, i zato apeliram i na javnost, a uputili smo i javni apel premijeru, predsjednici i cijeloj Vladi. Nikome to nije jasno. U pitanju nije samo naša obitelj već sedam obitelji, i nadamo se da će i oni uputiti javni apel za nastavak potrage. Nismo s njima u kontaktu. Nismo ovo učinili radi bilo kakve medijske pozornosti, jer to nam u ovom trenutku najmanje treba, ali želimo učiniti sve da se potraga za sedam nestalih članova posade nastavi.

Hrvati i Ukrajinci zasuli kritikama francuskog brodara: 'Pogledajte u čemu ste ljude poslali na Atlantik! Odgovorni ste za ovu tragediju, a sada ih napuštate nakon sedam dana... Sramota!'

Obustavljena potraga za nestalim pomorcima s potonulog broda Bourbon Rhode, sve je manje nade u pronalazak Šibenčanina Dina Miškića i sedmorice njegovih kolega

Rekla je to popodne za Jutarnji list Marijana Kedžo Miškić, supruga Dine Miškića, kapetana broda Bourbon Rhode koji je 26. rujna potonuo u Atlantiku, oko 2000 kilometara od najbližeg kopna, francuskog otoka Martiniquea, našavši se usred uragana Lorenzo. Na brodu je bilo 14 članova posade.

Šokirao ih odustanak

Obitelj je šokirana objavom o obustavi potrage za sedam nestalih članova posade broda tim više jer je proteklih dana od tvrtke i iz drugih službenih izvora dobivala informacije kako će se za tri preostale splavi za spašavanje koje još nisu nađene tragati dok postoje i najmanji izgledi za pronalazak preživjelih.

Zato je obitelj uputila javni apel svim medijima i apelirala i na premijera, predsjednicu i cijelu Vladu Republike Hrvatske da im pomognu u ovoj borbi za nadu i za pronalazak prave istine o nesreći koja je uništila život 14 obitelji, i da učine sve da se dozna cijela istina i da se ovakva tragedija više nikada ne ponovi u obitelji niti jednog hrvatskog pomorca!

Prije supruge pomorca Miškića koja je prenijela dramatičan apel, Jutarnjem se javila njezina prijateljica koja je kao i brojni prijatelji obitelji cijelo vrijeme uz obitelj Miškić.

Nakon objave o obustavi potrage Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izrazilo je u subotu žaljenje što nema vijesti o kapetanu Dini Miškiću s potonulog broda Bourbon Rhode, ali unatoč obustavi potrage za preostalim nestalim članovima posade, svi trgovački brodovi koji prolaze kroz područje potonuća broda trebaju pažljivo motriti područje i dojaviti korisne informacije nadležnim institucijama, priopćeno je iz MVEP-a. Francuski križni stožer CROSS s Martiniquea objavio je u petak da je obustavljena potraga za nestalim članovima posade broda Bourbon Rhode, koji je potonuo 26. rujna u Atlantiku.

Trojica preživjela

Na brodu je bilo 14 članova posade, a potraga za nestalima je potrajala tjedan dana, i rezultirala je pronalaskom trojice članova posade koji su preživjeli nesreću, te četvorice poginulih.

Pretraženo je 110.000 km² oceana, što je gotovo dvostruka površina Hrvatske, navodi se u priopćenju MVEP-a.

Odluka o prestanku potrage donesena je jer postoji vrlo mala vjerojatnost da bi daljnja potraga za remorkerom dugačkim 50-ak metara urodila plodom, s obzirom na okolnosti potonuća broda i činjenicu da je pretraženo tako veliko područje.