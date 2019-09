Kapetan Lino Sokolić, koji trenutno i sam plovi po Atlantiku, o havariji tegljača Bourbon Rhode: Nitko svojom voljom ne bi ušao u takvo nevrijeme, to je moralo biti strašno; Opisao kako izgleda spašavanje posade u takvoj situaciji

I dalje traje potraga za 11 članova posade tegljača Bourbon Rhode koji je potonuo u Atlantiku. Među njima je i kapetan broda, hrvatski državljanin Dino Miškić. Stručnjaci ističu da je ohrabrujuće to što su splavi za spašavanje konstruirane na način da se prilikom ovakve havarije same aktiviraju pa postoji šansa da se pronađu preživjeli. Vrijeme se smiruje pa im to olakšava potragu, iako je vremena sve manje.

Podsjetimo, francuska Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje, koja upravlja akcijom spašavanja objavila je jučer kako su potražni zrakoplovi u subotu navečer locirali prevrnutu splav, odnosno čamac za spašavanje, prsluk za spašavanje, ostatke broda i tijelo koje nije davalo znakove života.

- Trenutačno najveći izazov predstavlja ogromno područje ove pretrage, kazao je sinoć u Temi dana na HRT-u Lukša Čičovački, načelnik sektora u Upravi sigurnosti plovidbe Ministarstvo mora, dodavši da akcijom spašavanja koordiniraju Francuzi.

Izuzetno je teško uočiti osobu u moru ili malu spasilačku splav na tolikom prostoru. Potragu su posljednjih dana otežali i izuzetno loši vremenski uvjeti i loše stanje mora. Operacije se prema onome u što mi imamo uvid odvijaju izuzetno organizirano - jučer i danas u potrazi sudjeluje 7 pomorskih i 2 zračne spasilačke jedinice. Mapiracije su podijeljene u sedam sektora i nadamo se da ćemo uskoro imati bolje vijesti - rekao je Čičovački.



Kapetan Lino Sokolić, zapovjednik je broda Uljanik Plovidbe, tankera Champion, koji se također nalazi na Atlantiku, ali srećom daleko od uragana Lorenzo. Sokolić, koji je gotovo 40 godina na moru, kazao je za HRT kako se ne može sa sigurnošću tvrditi zašto se Burbon Rhode našao na putu uragana.



- Trebalo bi vidjeti okolnosti kako se to dogodilo. Obično se takva nevremena izbjegava, u njih se ne ulazi. Treba vidjeti okolnosti i zašto se to dogodilo, sigurno nitko svojom voljom ne bi ušao u takvo nevrijeme, ustvrdio je.



- Kod takvog nevremena veličina broda nema nekog utjecaja, iako je normalno bolje biti na većem nego manjem brodu. No takvo nevrijeme radi od vas ono što želi, morate se tome prilagoditi i pokušati izaći van. Gledao sam na prognozi to nevrijeme, to je moralo biti strašno, istaknuo je dodavši da u potrazi pomažu i trgovački brodovi koji su se u vrijeme nesreće našli u blizini.



- Ne znam koliko oni mogu pomoći u ovakvim uvjetima, ali barem mogu osmatrati i možda uočiti nekog člana posade na splavi. To je staro pravilo plovidbe da se treba odazvati na svaki poziv u pomoć, istaknuo je Sokolić.



Branko Skorić objašnjava da odluka posade da napusti brod nije laka i ovisi o situaciji.



- U ovakvim uvjetima sigurno nikome ne bi padalo napamet napustiti brod bez valjanog razloga. U ovom slučaju, prema informacijama koje imamo, čini se da je došlo do prodora mora u tanker. Pretpostavljam da je moj kolega u dogovoru sa svojim časnicima odlučio napustiti brod. I oni su to učinili, vjerojatno, vidimo da su trojica spašena.

Tu splav koja je teška oko 70-80 kg u takvim ekstremnim uvjetima treba baciti u more i povući konopac koji će aktivirati inertni plin i osloboditi splav iz kontejnera. Ako to ne uspiju napraviti i kontejner krene tonuti hidrostatska kuka na 5 metara dubine će aktivirati i katapultirati splav na površinu. Da li su oni uspjeli to napraviti i u tim uvjetima napustiti brod, doći do splavi i ukrcati se - ne znam, teško je to reći, nadam se da jesu, rekao je Skorić.



Lukša Čičovački ističe kako je teško u ovome trenutku reći kakve su šanse za spašavanje nestalih pomoraca.



- Ja sam siguran da će francuski kolege sa svim drugim spasilačkim timovima koji se sada nalaze na Atlantiku napraviti sve da pronađu osobe. Hoće li te osobe biti žive ili možda neće teško je reći. To je neizvjesnost u kojoj se sada nalazimo, kaže Čičovački.