Estonska predsjednica odabrala vrlo posebnu haljinu za govor u UN-u i poslala snažnu poruku: 'Nijedno mjesto na svijetu neće ostati netaknuto, nitko neće pobjeći'

Estonska predsjednica Kersti Kaljulaid obično na sebe ne privlači pažnju no u četvrtak je privukla poglede plavom haljinom na kojoj je bio bijeli obris Antarktike tijekom govora u New Yorku.

"Haljina? Polarna područja na udaru su globalnog zatopljavanja zbog osjetljivosti i jedinstvenih staništa", tvitala je Kaljulaid.

And the dress? Polar regions are the frontline of global warming b/c of their sensitivity and unique habitats. According to scientists, if we do not reduce greenhouse gas emissions to zero by 2050 there will be widespread Antarctic transformation. #UNGA #climatechange #antarctica pic.twitter.com/4cpt5Kg60D