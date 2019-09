Pojavila se snimka susreta Grabar-Kitarović i Dačića: pogledajte pozdrav koji se definitivno nije dogodio na hodniku

Kao što smo već izvijestili, ured hrvatske predsjednice opovrgnuo je u utorak napise više medija o bilateralnom susretu Kolinde Grabar-Kitarović sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem, ocijenivši da se "kurtoazni susret i pozdrav na hodniku" ne mogu nazvati bilateralnim susretom, te da je "nepristojno i politički nekorektno" tako ga okarakterizirati, piše Jutarnji list.

Prema priopćenju srbijanskog ministarstva vanjskih poslova, Dačić je imao niz kraćih susreta s visokim dužnosnicima iz regije i svijeta uoči početka 74. zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku, a među njima su naveli i susret s Kolindom Grabar-Kitarović, što je prenijelo više hrvatskih medija.

Iz ureda hrvatske predsjednice priopćeno je da je ona, među ostalima, imala bilateralne susrete s američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom, kosovskim predsjednikom Hashimom Thacijem, predstavnicima Googlea i Svjetske židovske organizacije, ali ne i s Ivicom Dačićem.

- Na marginama 74. zasjedanja Opće skupštine UN-a predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović održala je brojne bilateralne sastanke i susrete s mnogim državnicima, a o kojima su hrvatski mediji pravovremeno obaviješteni. Među tim bilateralnim sastancima nije održan susret s ministrom vanjskih poslova Srbije Ivicom Dačićem, naglasio je Pantovčak.

- Naime, kurtoazni susret i pozdrav na hodniku okarakterizirati kao bilateralni susret smatramo nepristojnim i nekorektnim, priopćio je Ured predsjednice.

U međuvremenu, pojavila se snimka spomenutog susreta, na kojoj je vidljivo da do pozdrava ipak nije došlo na hodniku, kako tvrde na Pantovčaku, nego u velikoj dvorani. Predsjednica je ondje sjedila, a kako se vidi na snimci UN-ove službene televizije, u jednom trenutku do nje je došao Dačić. Ona mu se nasmiješila, a on ju je srdačno pozdravio, dok je sve iz neposredne blizine promatrao hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić-Radman.

Video susreta Kolinde Grabar-Kitarović i Ivice Dačića možete vidjeti OVDJE.