På fredag ses vi på Sergels Torg kl 11:30. Vi går till Mynttorget. 12:00-15:00 Skolstrejk för klimatet. På scenen: Smith&Thell Tjuvjakt Petra Marklund Menke samt (fantastiska)hemliga gäster. Alla är välkomna. Dela! Och ta med alla du känner!! #FridaysForFurture PS självklart finns vi på Mynttorget från kl 08:00 . Facebookevent i bio https://www.facebook.com/events/294224044588609/?ti=ia . (This post is info about the schoolstrike taking place in Stockholm. We are joined by some of Sweden’s greatest bands and artists!!)

