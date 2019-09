Čudovišni uragan poharao Bahame, vjetrovi do 320 km/h pomeli sve pred sobom, poginuo dječak: 'Situacija je opasna po život, ne izlazite iz skloništa!'

NOVO 9:05 - Britanski Guardian prenosi da je portal Eyewitness News izvijestio o prvoj žrtvi uragana na Bahamima. Ingird McIntosh im je rekla da joj je osmogodišnji unuk poginuo na otoku Abaco.

Ispričala im je da joj je kći poslala poruku u kojoj piše da su joj kćer i sin nestali. Naknadno je javila da je pronašla tijelo sina koji se najvjerojatnije utopio. Kćer, odnosno Ingirdina unuka, još uvijek se vodi kao nestala.

Vrlo malo informacija dolazi s otoka Abaco kojeg je još tijekom nedjelje pogodio Dorian, a zbog nestanka struje i jakih udara vjetra, mnogi su komunikacijski kanali prekinuti. Službene potvrde o smrti dječaka još nema.

Grandmother reports the death of her 8-year-old grandson https://t.co/3BeQpGhnL1 pic.twitter.com/STJBe3gEcN — Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) September 2, 2019

7:45 - Na Bahamima je trenutno oko 2 i 30 ujutro i uragan Dorian je usporio dok prelazi preko otoka, no još uvijek ruši kuće praćen snažnim pljuskovima i vjetrovima od oko 280 kilometara na sat.

Stanovnici su zatvoreni u domovima i skloništima u mraku. Sunce izlazi nešto prije sedam sati ujutro i lokalne vlasti očekuju da će tad moći dati prve, okvirne procjene štete.

Kevin Tomlinson, stanovnik Freeporta na otoku Veliki Bahami, rekao je za CNN malo iza ponoći po lokalnom vremenu da u skloništu u koje se smjestio, nema struje. Ondje je pedesetak stanovnika koji inače žive točno uz obalu. S njima je i nekolicina turista koji su zapeli u uraganu, a radi se o bračnom paru iz Chicaga

Tomlinson je ispričao da se zajedno s ostalima priprema na teškoće koje ih tek čekaju:

- Kad nas je 2004. pogodio uragan Francis, idućih 10 tjedana nismo imali struje, ni vode, ništa… Bilo je užasno, ali ponovno smo sve izgradili i tako ćemo i ovaj put.

STORM WATCH: videos submitted from Eleuthera.



(1/4) Storm surge from Hurricane Dorian, running into the streets, effecting residents of Eleuthera.



Dorian is a massive storm, impacting many islands at once.#ZNSStormWatch #HurricaneDorian2019 #trackingDorian pic.twitter.com/ikHnB7dVB6 — ZNS Bahamas (@ZNSBahamas242) September 1, 2019

------------------------------------------------

Uragan Dorian nanio je katastrofalnu štetu nekolicini otoka na Bahamima, objavila je organizacija Hope Town Volunteer Fire & Rescue, a prenosi CNN. Glasnogovornik volonterske organizacije rekao je da je najveća šteta na područjima Elbow Cay, Man-o-War, Marsh Harbour i okolici.

Zgrade i kuće su uništene i djelomice potopljene, sve u okolini je pod vodom.

Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorio je građane koji nisu pristali na evakuaciju da ostanu zatvoreni i na sigurnom.

WATCH: the Consul General in Atlanta gave us this video showing the devastation of #HurricaneDorian in the Bahamas already. She has been getting constant updates from loved ones @cbs46 pic.twitter.com/bTz6AGSV2j — Jasmina Alston (@JasminaAlstonTV) September 1, 2019

- Situacija je opasna po život. Stanovnici otoka Grand Bahama neka ostanu u skloništima jer se vjetrovi pojačavaju. Stanovnici otoka Abaco također moraju ostati u skloništima dok se vremenske prilike ne smire - priopćili su.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 1, 2019

Vjetrovi dosežu brzinu od 320 km/h i očekuje se da će valovi i plima podići razinu mora pet do sedam metara iznad uobičajene. Predviđa se da će i visoki valovi uzrokovati značajnu štetu u idućim satima, upozorio je NHC.

Uragan Dorian već je ocijenjen kao najteža oluja koja je pogodila planet ove godine. Pogodivši Bahame vjetrovi su čupali krovove i uzrokovali jake poplave. U nedjelju je Dorian dosegnuo je najrazorniju, 5. kategoriju, s neprekidnim vjetrovima od 290 kilometara na sat te mjestimičnim udarima i do 350 km/h. Poplave i jake pljuskove koje nosi sa sobom, također se smatra opasnima po život.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019

Uragan se polako kreće prema zapadu i udarit će istočnu obalu SAD-a. Izvanredno stanje proglasile su američke države Florida, Georgia, Sjeverna i Južna Karolina.

Promjene u intenzitetu moguće su u idućim danima, no stručnjaci kažu da bi Dorian mogao dugo zadržati snažan intenzitet.

Prve snimke s otoka Abaco pokazuju razornu jačinu Doriana dok se kreće prema drugim otocima. Meteorolozi predviđaju da će Dorian nastaviti harati otoke većinu ponedjeljka, a zbog posebno niskih reljefa tog područja nažalost očekuju se velike poplave.

Vlasti upozoravaju da nitko ne smije izaći iz kuće ili skloništa.