Još uvijek se ne zna zašto se trese Angela Merkel: zdravlje njemačke kancelarke postalo tema spekulacija

Tijekom novog napada drhtavice njemačka kancelarka Angela Merkel ponavljala je: "Uspjet ću, uspjet ću" – tvrdi stručnjakinja za čitanje s usana na radiju Antenne Bayern. Kancelarka je izjavila kako je u fazi "oporavka" nakon što je početkom lipnja imala prvi napad drhtavice. Sada ju je kamera ponovno "uhvatila" kako se trese, prigodom dočeka finskog premijera Anttija Rinnea, kada je, kršeći protokol, sjedila tijekom svečane ceremonije s premijerkom Danske u Berlinu.

Angela Merkel nije htjela riskirati: po prvi put sjedila je za vrijeme himne

Još nema pravih informacija o zdravstvenom stanju kancelarke, pa bujaju spekulacije i dijagnoze na daljinu. Spominje se rijetka, ali bezazlena bolest, pa nasljedni faktor, velike vrućine, dehidracija, manjak vitamina B12... Reuters prenosi kako u CDU-u razgovaraju o "predaji štafete" kancelarkinoj nasljednici Annegret Kramp-Karrenbauer.

Berliner Zeitung piše kako "političari nisu strojevi, te imaju mane, slabosti i bolesti kao i svi ljudi". List navodi kako nema razloga za sumnju u Merkeline riječi da se inače osjeća dobro.

No, neki misle da je kancelarka odavno trebala otići jer "u teškim pregovorima na političkim pozornicama svijeta javno pokazivanje slabosti može biti teška hipoteka", piše Südkurier, dodavši kako su zbog toga neki "kancelarkini prethodnici svjesno šutjeli o ozbiljnim oboljenjima ili su ih čak zataškavali".

Sveučilišni profesor dr. Ivan Šiber kaže kako mu je prva asocijacija bivši američki predsjednik Franklin Roosevelt, kod kojeg se uvijek sve "podešavalo da se ne vidi".

– U svakom slučaju, svi mi više volimo kompletnog čovjeka, pomalo heroja, a bolesni su ljudi slabiji. To se pogotovo odnosi na situaciju u kojoj je njemačka kancelarka na silasku. Da se drhtavica pojavila prije pet, šest ili sedam godina, Merkel bi vjerojatno uživala snažnije suosjećanje i podršku. U ovoj situaciji, ona je u politici ipak na neki način marginalizirana i u Europskoj uniji, a pomalo i u Njemačkoj, pa mislim da će se dostojanstveno povući, ali je, naravno, teško reći – istaknuo je dr. Šiber.

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan kaže kako je njemačka kancelarka nakon najnovije drhtavice izjavila da je ona samo čovjek i sebi želi najbolje.

– Merkel je o svom zdravstvenom problemu otvoreno progovorila, ali, očito, još nema što reći javnosti. Moguće je da je na nekakvim pretragama i možda je nešto atipično pa još ni nema prave informacije jer ona ništa ne skriva. Merkel je otišla s mjesta čelnice stranke, a ovo joj je zadnji mandat na funkciji kancelarke. Uvjeren sam da bi otišla kada bi postojao ozbiljan zdravstveni problem. I sama je ljudski poručila kako sebi želi najbolje te vodi brigu o svom zdravlju, pa time sugerira da pretrage još nisu dale rezultate – rekao je komunikacijski stručnjak.

– Roosevelt je, na primjer, obolio od dječje paralize i bio je u invalidskim kolicima, ali se jako vodilo računa da se to ne vidi na fotografijama. To što je bio invalid nije ga, dakle, sprječavalo u obavljanju posla, ali se to ranije krilo. Sada ima jako puno kamera i gledatelja pa je teško sakriti neke stvari. Kada se bolest skriva, onda kreću priče i pitanja kao: "Pa tko zapravo odlučuje umjesto te osobe?" Najbolje je sve javno iskomunicirati jer netransparentnost izaziva sumnje – naglasio je Macan.