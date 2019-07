Zastrašujući niz potresa pogodio Kaliforniju, očekuju se novi udari, svi strepe od 'Velikog'; Kataklizmički scenarij iz filmova katastrofe mogao bi postati stvarnost?!

Potres magintude 7.1 stupnjeva uzdrmao je veliki dio Kalifornije, snažno potresao zgrade, izazvao požare u neposrednoj blizini epicentra te na cestama napravio pukotine.

Veći broj ljudi je zbog povreda odveden na liječenje, na sreću nitko nije ozbiljnije stradao. Seizmolozi su upozorili da se mogući snažni naknadni udari nekoliko sljedećih dana, a nije isključeno ni nekoliko tjedana, prenosi AP. Epicentar potresa je bio 240 kilometara sjeveroistočno od Los Angelesa, piše Jutarnji.

Nakon potresa je uslijedilo najmanje 16 naknadnih udara magnitude 4 stupnja ili više. Seizmolozi predviđaju da je čak 50 posto vjerojatnosti za novi udar magnitude 6 stupnjeva, a za udar jači od 7 stupnjeva vjerojatnost je 8-9 posto.

Zadnji potres u nizu to je područje pogodio oko 20 sati po lokalnom vremenu u petak pored grada Ridgecresta na rubu nacionalnog parka Death Valley, oko 200 kilometara sjeveroistočno od Los Angelesa, prema američkoj seizmološkoj agenciji, a 7.1 stupanj je izmjerila i europsko-mediteranska seizmološka agencija. Potres se osjetio na sjeveru sve do Sacramenta, na istoku do Las Vegasa i na jugu do Meksika.

Najjači potres od 1999.

Lucy Jones, seizmologinja s kalifornijskog instituta za tehnologiju (CalTech), rekla je da je potres u petak bio najjači u toj regiji od 1999., kad je izmjeren potres također magnitude 7,1. Jaka podrhtavanja osjećaju se u južnoj Kaliforniji nakon potresa magnitude 6,4 u četvrtak ujutro.

U tom je potresu lakše ozlijeđeno nekoliko ljudi, a dvije kuće zahvaćene su vatrom izazvanom oštećenjima na plinskim instalacijama. Potres u petak je bio 11 puna jači od ovog, navode iz Geološkog instituta SAD-a, a prenosi AFP.

Gavine Newsom, guverner Kalifornije, zatražio je izvanrednu pomoć od Bijele kuće kako bi mogao početi primati saveznu pomoć, a svi su resursi kojima raspolaže savezna država stavljeni u stanje najviše pripravnosti.

Trump se ne oglašava

No moglo bi doći do problema jer je američki predsjednik Donald Trump u otvorenom sukobu i s guvernerom i s Kalifornijom koja je snažno demokratski orijentirana. Indikativno je da se američki predsjednik niti u jednom tweetu dosad nije uopće osvrnuo na nepogodu u Kaliforniji.

Stigla je samo informacija iz Bijele kuće da je Trump “izviješten o događaju” te da će ga njegovi suradnici i dalje izvještavati.

Mnoge žitelje regije potres je omeo u obavljanju redovnog posla. Tako su, primjerice, televizijski voditelji lokalne podružnice CBS-a u eteru iskusili podrhtavanje tla, koje je voditeljicu Saru Donchey natjeralo da se sakrije pod studijskim stolom.

Kako građani regije na društvenim mrežama dijele videe s učincima potresa, na jednom se može vidjeti da je potres napravio valove u bazenu jednog stanovnika Ridgecresta. Potres je izazvao paniku i u jednom restoranu, a i na koncertu glazbenika Shawna Mendesa koji je u petak održao koncert u Los Angelesu.

Godine 1994. bilo je 57 mrtvih

Posljednji razorni potres u Kaliforniji bio je snage 6,7 stupnjeva 1994. godine kad je poginulo 57 ljudi, a šteta se mjerila u milijardama dolara. Seizmolozi ističu da je sreća što je epicentar potresa na području udaljenom od gradskih centara (potres 1994. godine je bio u neposrednoj blizini Los Angelesa).

Ovakav razvoj događaja izazvao je veliku zabrinutost u Kaliforniji: riječ je o dva snažna potresa koji otvaraju mogućnost da uslijedi još jedan, “Veliki”, o kojem se već dugo priča. Naime, najnapučeniji dio Kalifornije nalazi se duž brazde Svetog Andrije, a snažniji udar na toj točci mogao bi izazvati pravu kataklizmu za sve gradove.

- To je slijed potresa, ovi su potresi povezani - upozorava seizmologinja Lucy Jones.

Rasjed San Andreas prijeti gradovima

I više nego dovoljan broj filmova bavio se kataklizmičnom teorijom: dolazi do pomaka u rasjedu San Andreas i cijeli Los Angeles nestaje s lica zemlje. Problem leži u činjenici da to nije samo teorija, nego i stvarna mogućnost. Naime, kako navodi Hrvatska enciklopedija, tektonika ploča osnovna je teorija moderne geologije prema kojoj se litosfera sastoji od više golemih geoloških ploča različite veličine na kojima leže današnji kontinenti i oceani.

Te su ploče pokretne, a horizontalnim klizanjem jedne uz drugu, uz stvaranje transformnoga rasjeda na granici ne stvara se nova zemljina kora, već duž linije rasjeda nastaje silno trenje koje uzrokuje seizmičku aktivnost (npr. klizanje Tihooceanske uz Sjevernoameričku ploču duž dubokoga rasjeda San Andreas u Kaliforniji).

U polupustinjama - ravnica Carrizo (160 km sjeverno od Los Angelesa) na terenu se može prepoznati rasjed San Andreas. Kao uska, skoro ravna brazda, prolazi kroz taj predio, a rasjed je ukupno dug oko 1200 kilometara. Doline i planine su vodoravnim pomicanjem jasno pomaknute jedna prema drugoj.