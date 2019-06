Naš novinar putovao je u SAD i iskusio sve muke 'viznog' režima: Provjere, provjere, provjere, na svakom koraku. Ako želite do vize, najvažnija je jedna stvar

New York je najinteresantnija turistička destinacija na svijetu, a Sjedinjene Američke Države mnogi doživljavaju kao obećanu zemlju, stoga je veliki interes Europljana za putovanje preko "velike bare" konstanta.

Ni u Hrvatskoj nije drukčije, a uz činjenicu da je American Airlines uveo komercijalnu liniju za Hrvatsku iz Dubrovnika za Philadelphiju, SAD nam nikad nije bio bliži. Za osam sati leta stižete u najveće zrakoplovno čvorište na Istočnoj obali, a za sat i pol vlakom iz Philadelphije ste u New Yorku, a istim prijevoznim sredstvom za sat vremena vožnje iz Velike Jabuke eto vas u glavnom gradu Washingtonu.

Sve bi, dakle, išlo kao po loju, da nije tih nesretnih viza koje su hrvatskim građanima i dalje conditio sine qua non za ulazak u SAD.

Mi smo u ljubavi, ali ništa bez vize

- Mi s Amerikancima, na raznim razinama, od političke, vojne, ekonomske pa sve do one tehničke, surađujemo odlično.

Postoji dobra volja da u slučaju ispunjavanja uvjeta Amerika ukine vize hrvatskim građanima, no u tom slučaju broj odbijenica za izdavanje viza mora pasti ispod tri posto.

Što se Hrvatske tiče, taj broj je uvijek negdje isti, dakle, ne pada tempom kako bi trebao, ali ni ne raste. Dosta je teško ustanoviti zašto je to tako jer su razlozi odbijanja izdavanja viza hrvatskim građanima nešto o čemu Amerikanci isključivo sami odlučuju, pa o tome zašto u određenim slučajevima odbijaju izdati vize možemo samo nagađati. Sigurno se ne radi o terorizmu, niti o sumnjama na kriminalne radnje. Ne radi se ni o ratu u Hrvatskoj i njegovim posljedicama.

Zapravo, Amerikanci vam najviše vode računa o tome bi li netko ostao živjeti i raditi u SAD-u, odnosno, imaju li u određenom trenutku potrebe za radnom snagom iz inozemstva ili ne.

Pregovori o ukidanju viza odvijaju se na bilateralnoj razini između nas i Amerikanaca, ali istovremeno i na razini Europske unije.

Bitno je zadovoljiti tehničke uvjete, a cijeli kontekst naše suradnje govori da bi se to uskoro moglo i dogoditi. Poslovna suradnja je dobra, američke investicije u Hrvatskoj rastu, prema tome odnosi između SAD-a i Hrvatske su idilični - kaže veleposlanik Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama Pjer Šimunović.

S obzirom na to da je Hrvatska članica NATO-a i EU-a, jasno je da "rastemo" u očima Amerikanaca i da bi se ukidanje viza zaista moglo dogoditi u dogledno vrijeme, no nitko, kako to ne krije ni veleposlanik Šimunović, ne zna kada će to točno i biti.

Stoga će svi koji namjere preko Atlantika proći dugu i striktnu proceduru za odobrenje američke vize.

Ona počinje ispunjavanjem online upitnika u kojem morate odgovoriti na štošta vezano uz vaš boravak u SAD-u i naoružati se strpljenjem da stignete do uplate novca za vizu i zakazivanja slobodnog termina u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu.

Uvijek pišite i govorite istinu

Osobe koje nisu informatički pismene ili se slabo služe računalom morale bi svakako angažirati nekoga da im pomogne u rješavanju automatiziranog upitnika za izdavanje vize.

Uglavnom, na stranicama Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj ali i brojnim "sajtovima" za putoholičare, puno je savjeta koji vas navode kako pravilno ispuniti upitnik. U svakom slučaju posebno, broj zatraženih "papira" koje valja prikupiti je različit.

Netko na razgovor u američko veleposlanstvo nosi samo isprintanu fotografiju i putovnicu, a drugi svoj status dokazuju vlasničkim listovima, obrtnicama, izvodima o štednji ili prihodima, potvrdama o zaposlenju ili garantnim pismima domaćina u SAD-u.

Najvažniji od svih savjeta je da na sva pitanja dajete istinite odgovore. Osim toga, vrlo je bitno kod koga ćete u SAD-u odsjesti, ako su to prijatelji ili rodbina, morate imati njihovu adresu i druge generalije, a ako je u pitanju hotelski smještaj - dokaz o rezervaciji i avionskoj karti koju ste kupili.

I novac za vizu treba odmah uplatiti, a cijena se kreće oko 160 dolara, ovisno o tome koja vam viza treba, turistička ili, recimo, novinarska, kao što je bilo u slučaju autora ovog teksta.

Ono što mnoge ljuti je činjenica da vam se u slučaju odbijanja vize novac ne vraća, a unaprijed je potrebno ne samo platiti vizu nego i rezervirati hotel i let ako mislite osigurati smještaj i zrakoplovnu kartu po povoljnijim cijenama. Zato većina hrvatskih građana koji apliciraju za američku vizu, bez obzira na ishod postupka, unaprijed kupuje kartu za Ameriku i rezerviraju (i plate) smještaj.

Nakon što dobijete termin razgovora s konzulom u američkom veleposlanstvu u Zagrebu, prolazite nekoliko sigurnosnih provjera pri ulasku u zgradu veleposlanstva.

Sve je dobro organizirano, i u principu cijeli postupak ne traje više od četrdeset minuta, a nakon što službeniku na šalteru predate sve dokumente koji su naznačeni u potvrdi zahtjeva za izdavanjem vize, slijedi razgovor s konzulom/ konzulicom na engleskom jeziku.

Tema je, naravno, cilj vašeg putovanja u SAD, nakon čega ostavljate putovnicu koja onda, ako vam odobre vizu, uz pomoć neke od kurirskih službi stiže u mjesto stanovanja. Suma summarum, procedura dobijanja vize - ispunjavanja obrazaca isključivo elektroničkim putem i razgovor u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu - traje oko tri sata, a putovnicu s vizom dobijete uglavnom nekoliko dana nakon razgovora s konzulom.

Za utjehu - nismo jedini

No, dosta se vremena gubi na prikupljanje dokumenata koji se od vas traže, a, ponavljamo, od slučaja do slučaja radi se o različitim vrstama potvrda koji govore o vašem statusu u Hrvatskoj.

Za osobe koje žive izvan Zagreba treba pridodati i dan proveden u putovanju na razgovor u glavni grad, no ništa od onoga što smo ovdje opisali, bez obzira putujete li u SAD sami ili posredstvom turističke agencije, ne može se preskočiti.

Doduše, iz turističkih agencija svojim klijentima uz određenu novčanu naknadu nude pomoć pri rješavanju elektroničkog upitnika za izdavanje vize, pa kome treba takva vrsta usluge - ima je.

Ovakav način izdavanja američke vize vrijedi za sve, a ne samo za hrvatske građane, pa ako u kojem trenutku izgubite volju za putovanjem zbog svih tih silnih pitanja kojima vas zasipaju, utjeha je u tome da to rade i drugima kojima za ulazak u SAD nije dovoljna samo putovnica.

Konačno ste dobili vizu, koja, ovisno o vrsti, vrijedi pet ili deset godina, i možete na put. No, spremite se na rigorozne aerodromske kontrole.

Osim uobičajenih, poput skidanja cipela, prolaska kroz detektore za metal i detaljnog pregledavanja sadržaja ručne prtljage, može vas potrefiti i tzv. double check. Nasumičnim odabirom, na gateu vas odvajaju iz grupe pa prolazite ponovno istu ili još rigorozniju proceduru uz uzimanje otisaka prstiju i tragova s odjeće, do pregleda vaših elektroničkih uređaja, tableta, mobitela, računala...

Obično se to događa u zrakoplovnoj luci iz koje letite za SAD, u slučaju potpisanog novinara to je bilo u Pragu, gdje češka carinska kontrola ništa ne prepušta slučaju.

Kod duplih pregleda zasipaju vas i hrpom pitanja obično vezanih uz posao koji radite, pa su, recimo, od snimatelja HRT-a tražili da im govori o zadnjem prilogu koji je snimio.

Svi do jednoga su pristojni i ugodni u kontaktu s putnicima, ali pregled zaista zna poprilično potrajati.

Nema mrdanja!

Nakon dolaska u SAD čeka vas još stroža kontrola. Američki državljani online rješavaju svoj ulazak u Sjedinjene Države, a ostali su prisiljeni poslužiti se starom dobrom kemijskom i kartončićem koji valja ispuniti.

Pozor; dobro pazite što vas se sve pita i pišite istinu i samo istinu, da vam se sitne laži ne bi razbile o glavu. Ima "pametnjakovića" koji nose nešto od domaćih delicija svojima u SAD, pa to strpaju u kufere i ne prijavljuju na evidencijskom kartonu pri ulasku u SAD, gdje vas se jasno pita što od određenih proizvoda (hrane, duhana, alkohola...) unosite.

Ništa vam se, naravno, neće dogoditi ako vam u prtljazi pronađu hranu, osim što će završiti u košu, ali ako ste je zatajili ispunjavajući kartončić uoči prolaska graničnog prijelaza, mogli biste snositi posljedice za taj nerazuman čin.

Nakon što ste ispunili karton slijedi razgovor s carinikom. Također je vezan uz vaš boravak u SAD-u, obavlja se na engleskom, a može biti prošaran i različitim drugim temama, od interesa Amerikanaca za ljetovanjem u Dubrovniku do sporta.

Tu vam ponovno uzimaju otiske prstiju s obje ruke, fotografiraju vas i pregledavaju kartončić koji ste vlastoručno ispunili i potpisali, a koji sadrži sve vaše generalije.

Ako se cariniku po bilo kojoj osnovi učinite sumnjivim, unatoč tome što su vam u Zagrebu odobrili vizu, može vam zabraniti ulazak u SAD.

Nakon što i tu dobijete zeleno svjetlo, ušli ste u Sjedinjene Države, ali niste izišli s aerodroma dok niste prošli još jednu kontrolu. Prvo kod preuzimanja prtljage policijski psi njuše "sumnjive supstancije", a kad se uputite prema izlazu iz zrakoplovne luke, ponovno "officeru" na izlazu pokazujete kartončić koji su vam pregledali na carini da bi vam u konačnici zaželjeli dobrodošlicu u SAD.

Naravno, opijeni viđenim u najmoćnijoj zemlji svijeta sve brzo zaboravite, ali na svakom koraku, radi osobne sigurnosti, "ostavljate" podatke, na što se polako naviknete pa sve automatski odrađujete bez suvišnih pitanja i onog našeg tipičnog grintanja.