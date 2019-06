Brojni portali diljem svijeta bili su dulje od sat vremena nedostupni korisnicima, radi li se o hakerskom napadu?

Brojni hrvatski medijski portali, među kojima i Slobodna Dalmacija, bili su nedostupni za korisnike zbog problema koji je imao pružatelj usluga zaštite web stranica Cloudflare.

Kako su javili iz Cloudflarea, tijekom prijepodneva zabilježili su probleme u svojoj inteligentnoj globalnoj mreži te istražuju uzrok.

Ubrzo je, kako prenosi zimo.dnevnik.hr, stiglo i službeno objašnjenje.

We have identified a possible route leak impacting some Cloudflare IP ranges and are working with the network involved to resolve this, poručili su iz Cloudflarea.

U prijevodu, određeni setovi IP adresa su odašiljani izvan njihovog predviđenog djelokruga što je dovelo do problema sa slanjem i primanjem informacija.

Neki su mediji javili kako se radi o hakerskom napadu na Cloudflareove servere, međutim to, za sad, nije moguće potvrditi.