Trump potvrdio da je svijet noćas bio ba rubu velikog rata: Naredio sam napad na Irana, ali sam ga stopirao deset minuta prije udara. Bili smo spremni napasti na najmanje tri različite lokacije

Američki predsjednik Donald Trump priznao je u petak da je naredio, ali i zaustavio napade na Iran.

Kako navodi svjetska novinska agencija Reuters, Trump je rekao kako je napad zaustavio jer je shvatio da taj čin ne bi predstavljao proporcionalan odgovor na potez Teherana - rušenje bespilotne letjelice vrijedne 130 milijuna dolara.

- Deset minuta prije napada stopirao sam ga jer napad ne bi bio proporcionalan činu rušenja američkog drona. Nisam u žurbi. Naša vojska je spremna, izgrađena i daleko najbolja na svijetu - rekao je Trump.

Financial Times javlja kako se Trump predomislio kad je dobio procjene koliko bi ljudi moglo poginuti u napadu.

- Bili smo spremni napasti na najmanje tri različite lokacije. Pitao sam koliko će ljudi poginuti. Rekli su mi, 150 ljudi, gospodine predsjedniče. Deset minuta prije udara odlučio sam da ga ipak nećemo izvesti - pojasnio je Trump kako je došlo do odluke koja je, da je bilo drugačije, mogla dovesti do oružanog sukoba svjetskih razmjera.

Podsjetimo, New York Times je danas objavio da je Trump prvotno odobrio udare na mali broj odabranih ciljeva kao što su radarski i raketni sustavi. Udari su bili zakazani za petak prije zore kako bi se smanjio rizik za iransku vojsku ili civile, dodaje se.

