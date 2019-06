Prijeti katastrofa: budi se vulkan za kojeg se mislilo da je mrtav, ako eruptira bit će to ravno 'eksploziji' Vezuva koja je uništila Pompeje

Vulkan Bolšaja Udina na krajnjem istoku Rusije, za koji se vjerovalo da je odavno mrtav, nanovo se budi, a erupcija bi, smatraju stručnjaci, mogla biti katastrofalna.

Znanstvenici navode kako su potresi u blizini vulkana sve češći te da njihova snaga konstantno raste. Duboko u Zemljinoj kori magma je pronašla put, a kako su tlakovi pod kojima se to odvija jako veliki oni su u stanju pomicati cijele ploče. Kompleks Udina sastoji se od dva strato - vulkana Bolšaja i Malaja, a nalaze se na Kamčatki.

Kako piše britanski Daily Mail voditelj instituta „Trofimuk – Institute of Petroleum Geology and Geophysics“, akademik Ivan Koulakov objasnio je kako bi erupcija ovog vulkana, ako bi do nje došlo bila eksplozivnog tipa baš kao što je bila i ona vulkana Bezimjani. Taj je vulkan eksplodirao 1956. godine, stup pepela digao se u visinu 35 kilometara, a nastao je krater promjera 1,3 kilometra.

Vulkan koji zadaje brige znanstvenicima nalazi se na skoro tri tisuće metra nadmorske visine.

- Kada vulkan dugo miruje, njegova prva eksplozija može biti katastrofalna. Velika količina pepela završi u zraku, a to može biti pogubno ne samo za okolna područja nego i cijeli svijet. U katastrofalnoj erupciji Vezuva koja je uništila Pompeje, Herkulanej te još niz antičkih rimskih naselja, prethodio je dugi niz mirovanja vulkana – upozorava voditelj Instituta akademik Koulakov.

Erupciji Vezuva prethodili su brojni potresi od kojih je najrazorniji bio onaj 1967. godine.

Journal of Volcanology and Geothermal Research najavio je da će u novom broju od 15. srpnja objaviti detaljne rezultate istraživanja skupine znanstvenika iz Rusije, Egipta i Saudijske Arabije koji su, ponukani naglim povećanjem broja potresa na tom mjestu na Kamčatki, krenuli mjeriti i istraživati što se događa u Zemljinoj kori. Tamo su boravili nešto više od dva mjeseca prošle godine.

Prema ranijim podacima od 1999. do konca 2017. godine na tom je području bilo zabilježeno oko stotinjak vrlo slabih podrhtavanja tla. No, samo u svibnju i lipnju 2018., znanstvenici su izmjerili čak 559 potresa, od kojih je najsnažniji bio magnitude čak 4,3. Mjereći na dubini od pet kilometara, otkrili su da je iz dubina rastaljenih stijena na tom mjestu u zemljinoj utrobi prodrla velika količina magme s puno tekućine.

- To definitivno može promijeniti sadašnji status ovog vulkana iz 'ugašenog' u 'aktivan' - navode istraživači u sažetku znanstvenog rada.

Akademik Ivan Koulakov izjavio je kako su šanse da će Bolšaja Udina eruptirati prema onima da neće otprilike pola - pola.

- Šansa je 50:50 posto. Ako vulkan eruptira, to bi moglo predstavljati ogromnu prijetnju malim selima u okolici. Sreća je što nema mnogo ljudi u blizini. Veća erupcija također može utjecati na klimu u svijetu, a pepeo oslobođen erupcijom mogao bi se proširiti izvan Rusije, ometajući zračni promet – napominje ruski znanstvenik.



Pet najopasnijih vulkana na svijetu: