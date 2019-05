Ne 'deru' samo hrvatski ugostitelji: turisti iz SAD-a naručili šest porcija lignji i šest piva, pa 'popadali sa stolica' kad im je stigao račun

Društvo iz Sjedinjenih Država stiglo je na odmor na popularni grčki otok Mikonos, no već prvog dana ostali su zgroženi cijenom skromnog ručka koji su pojeli na plaži.

Naime, kada im je stigao račun nisu mogli vjerovati svojim očima!

Šest porcija lignji naplaćeno im je skoro 600 eura, a šest lokalnih lager piva 150 eura. Kad se preračuna u naše kune, ispada da tanjur lignji i pivo na Mikonosu stoje 1000 kuna.

Uz to, tri Cezar salate platili su 60 eura, dvije boce vode 17,80 eura, a čašu soka od rajčice 18 eura.

Kad se sve zbroji, ručak su platili preračunato u kune, gotovo 6200 kuna, prenosi Jutarnji list.

Kako bi upozorio druge goste na cijene i uslugu u restoranu DK Oyster, Cisco Rockiz New Yorka s računom je izašao u javnost. Pritom je naglasio kako nisu dobili cjenik unaprijed, a kada su ga zatražili osoblje je odbilo taj njihov zahtjev.

„Izbjegavajte ovo mjesto, to je stupica za turiste!” napisao je Rock za DK Oyster na TripAdvisoru.

„Platiti na plaži 830 eura za lignje, 6 piva i 3 salate je teška prevara, a osoblje je neljubazno i odbija dati cjenik” napisao je.

Inače, restoran smješten na jugu otoka u blizini plaže Platis Gialos, s ukupnom ocjenom od četiri zvjezdice na TripAdvisoru do sada nije imao toliko loše recenzije.

No, tijekom posljednjih nekoliko tjedana, restoran je dobio neuobičajeno puno oštrih recenzija koje upozoravaju na ekstremne cijene i neljubazno osoblje.

"Jednostavno sramota", napisao je britanski turist JackLK. "Platili smo 38 eura za Prosecco i Gin. Morao sam tražiti cjenik da provjerim je li to stvarna cijena, a voditelj lokala koji se predstavio kao "John" mi je dao cjenik u kojem doista stoje te cijene."

"Okej, ali tko bi to očekivao!” dodao je.

Daily Mail je poslao upit restoranu da se očituju, no još nisu odgovorili, ali su zato odgovorili na recenziju JackLK-a i to kako neopravdano kleveće njihov restoran te da, kao što se i sam uvjerio, su to cijene iz cjenika.

Dodali su da bi čak protiv određenih osoba koji šire glasine protiv restorana mogli pokrenuti pravne akcije.

Unatoč tome, brojni drugi posjetitelji izražavaju zgražanje na cijene i objavljuju fotografije računa, pa se tako može vidjeti kako tamo Sprite stoji 12 eura, a veliki stejk čak 326 eura!