Amerikanci i Google vas 'špijuniraju' 30 puta više nego Kinezi i Huawei

Imati američki Google na kineskom telefonu, pogotovo ako ga sumnjičiš za špijunažu, velika je prednost i protuuteg. Zahvaljujući Googleu, SAD je mogao pratiti sve stare i nove korisnike izvan Kine – kaže dr. Branimir Vidmarović

Američki internetski gigant Google prekinuo je suradnju s kineskom kompanijom Huawei Technologies Co, no još nije riječ o potpunom prestanku poslovanja.

Bloomberg piše kako je Huawei sve više na udaru američke vlade u trenutku kada kineski div zauzima vodeću ulogu u novoj bežičnoj tehnologiji 5G. Podsjetimo, izvor iz Googlea kazao je za Reuters kako će Huaweiju uskratiti pristup za nadograđivanje pametnih telefona koji imaju Android. Izgubit će, također, pristup Google Play Storeu, Gmailu te drugim brojnim aplikacijama. Iz Googlea su naknadno objasnili kako se ova odluka odnosi samo na buduće kupce telefona Huawei, a sadašnji korisnici i dalje će imati pristup njihovim uslugama.

Uz Google, s Huaweijem prekidaju suradnju i vodeći svjetski proizvođači čipova koji su usvojili odredbu Bijele kuće. Lider svjetske sile Donald Trump nedavno je, naime, proglasio "izvanredno stanje u zemlji" kako bi zabranio prodaju opreme kompanije Huawei u SAD-u, a kineska kompanija ne može nabaviti dijelove od američkih dobavljača. Trump je američkom ministru trgovine dao ovlasti da "zabrani transakcije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu sigurnost", prenijele su agencije.

Neki analitičari tvrde kako Huawei ima zalihu čipova za najmanje nekoliko mjeseci, a do tada će se vidjeti je li novi američki potez samo taktika zastrašivanja ili dugoročna mjera američke vlade.

Ekonomski stručnjak dr. Damir Novotny objašnjava kako je to sve zapravo na tragu političke odluke administracije Donalda Trumpa da se pokuša stvoriti zaštita od velikih kineskih kompanija koje šire poslovanje na američkom tržištu, a pod utjecajem su vlade u Pekingu.

– Prije nekoliko godina Trumpova administracija objavila je Izvještaj o netržišnim ekonomijama s velikim poglavljem o kineskoj ekonomiji. U tom izvještaju zamjera se kineskoj vladi na njezinoj intervencionističkoj politici u investicijskom sektoru koji je rezultirao dampinškim, odnosno niskim cijenama, i u konačnici velikim deficitom u razmjeni između SAD-a i Kine. Podloga je, dakle, taj izvještaj u kojem su se analizirale neke kompanije, uključujući Huawei, za koje se sumnja da usko surađuju s kineskom vladom i u nekim obavještajnim poslovima te da nisu neovisne.

Zbog toga se preispituju poslovi i poslovna suradnja, pa je i odluka Googlea na tom tragu jer očito ima neku informaciju o tome što se u Huaweiju stvarno događa. Mislim, naime, da ovo nije dio trgovinskog rata jer se to više odnosi na, primjerice, solarne panele i industrijsku elektroniku, a ne i na telekomunikacijski sektor. Trumpova vlada ocjenjuje da je pitanje ulaska Huaweija na američko tržište u razvoju pete generacije mobilne telefonije povezano s nacionalnom sigurnošću. Mislim zato da u ovom slučaju nije riječ o taktici zastrašivanja, nego je to prije trajna odluka Washingtona – procijenio je dr. Novotny, koji dodaje kako postoji nekoliko proizvođača koji bi mogli konkurirati, ali oni neće biti povoljni kao Huawei.

Za dr. Branimira Vidmarovića, stručnjaka za kinesku vanjsku politiku i sigurnost u istočnoj Aziji, odluka Googlea na temelju Trumpove odredbe da djelomično, a poslije i potpuno prekine suradnju s Huaweijem dubiozan je potez u kontekstu sigurnosti.

– Android je najpopularniji mobilni OS na svijetu. Preko Androida i svojih aplikacija Google prikuplja enormnu količinu podataka, neovisno o proizvođaču uređaja i gotovo bez konkurencije. Što god je Huawei znao o svojim korisnicima, Google zna 30 puta više. Imati američki Google na kineskom telefonu, pogotovo ako ga sumnjičiš za špijunažu, velika je prednost i protuuteg.

Prodaja Huaweija diljem svijeta raste, a zahvaljujući Googleu SAD je mogao pratiti sve stare i nove korisnike izvan Kine – informirao nas je suradnik Instituta za europske i globalizacijske studije.

Od sugovornika čujemo kako je ovo tek posljednji u nizu okršaja između SAD-a i Kine i ne postoje naznake da će to tek tako prestati.

– Kompaniji Huawei ova će mjera naštetiti jer mora kupiti čipove od američkog proizvođača, a i potez Googlea jako je neugodan jer će zasigurno uplašiti potrošače u svijetu. Međutim, kad je u pitanju cjelokupna kompanija Huawei, to baš i nije neka čudovišna mjera. Huawei ima dva pravca poslovanja. Jedan je mrežna oprema, a drugi pametni telefoni te prijenosna računala. No, glavni dio proizvodnje odnosi se na mrežnu opremu, dok su pametni telefoni sekundarna aktivnost. Teoretski, tako drastično otežavanje poslovanja u segmentu pametnih telefona neće uništiti Huaweijevu proizvodnju mrežne opreme 5G. To je isto jedna od mjera pritiska na kinesku vladu. No, kineska vlada podržava Huawei, ali samo u kontekstu 5G mreže. Ne bih se kladio da će vlada u Pekingu spašavati segment pametnih telefona, zbog toga što je kinesko tržište smartphonea dosta veliko i konkurentno. Huawei je kineski ponos i znamo kako su oštro reagirali kad je uhićena kćer direktora kompanije u Kanadi.

Huawei je ponos Pekinga zbog toga što se kompanija uspjela probiti na vanjsko tržište i jer je lider u 5G tehnologijama. Zbog toga je kineska vlada na strani Huaweija, ali kad seciramo djelatnosti kompanije, onda vidimo da su neki od njih važni, poput 5G mreža, a drugi su manje važni ili nevažni, poput pametnih telefona. Za Google to neće biti poseban udar. Google je, naime, ionako zabranjen u Kini, pa će se taj udar više osjetiti kad su u pitanju novi kupci – ukazao je dr. Vidmarović, koji zaključuje kako u konkretnom trgovinskom ratu ovaj potez nije dugoročno isplativ.