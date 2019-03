Uskoro izricanje presude Karadžiću: pred sjedištem suda dogodio se incident, intervenirala policija!; Čelnik bosanskih Srba javio se medijima iz zatvora

13:42 - Sir Geoffrey Nice, britanski odvjetnik i bivši tužitelj na Haaškom sudu, rekao je Balkan Insight da očekuje doživotnu kaznu za Karadžića, prenosi Jutarnji.

U Memorijalnom centru u Potočarima se pak na prijenosu iznošenja presude okupilo više majki i obitelji žrtava Srebrenice.

13:35 - Nepoznati muškarac danas je zgradu Tribunala u Haagu došao s velikom zastavom Srbije, a nakon negodovanja okupljenih je mjesto događaja napustio uz poruku da će se vratiti, piše N1.

Muškarac je nosio i transparent na kojem je pisalo da je Mehanizam politički sud. No, nakon verbalnog sukoba s okupljenim građanima počeo je bježati, a skupina ljudi krenula je prema njemu.

13:25 - Jedna od žena kojoj su u ratu ubijeni sin i majka, Bida Osmanović, rekla je za BIRN BiH da očekuje pravdu:

- Očekujemo samo pravdu, ako je ikad ima i ako će ikada doći.

13:00 - Američki odvjetnik Peter Robinson rekao je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) da Karadžić “mirno dočekuje presudu”.

- On je potpuno miran. Nada se najboljem, a spreman je za najgore - rekao je Robinson.

12:56 - Uoči početka izricanja presude čelniku bosanskih Srba Radovanu Karadžiću pred sjedištem Mehanizma za međunarodne kazne sudove (MICT) izbio je u srijedu manji incident kada je policija zatražila skidanje transparenta na kojemu je pisalo "Radovan Karadžić-genocid i Adolf Hitler-holokaust".

Policajci su se nositeljima transparenta obratili s obrazloženjem kako isticanje Hitlerovog imena nije primjereno te su stoga zatražili uklanjanje transparenta na kojemu je stajao taj natpis.

Natpis su postavili članovi Antidejton skupine iz BiH, a njihov predstavnik Mihad Aličković je kazao kako su oni samo pokušali podsjetiti na razmjere zločina i nisu željeli slati neprimjerene poruke.

"To su povijesne činjenice", kazao je Aličković, kojemu su nakon toga uputili upozorenje kako neće moći ući u sudnicu ukoliko ne ukloni transparent.

On je nakon toga kazao kako će to učiniti, no uklanjanje transparenta potom su spriječile članice udruga koje okupljaju majke Srebrenice.

U Den Haagu se očekuje početak izricanja konačne presude Radovanu Karadžiću. Prizivno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove izreći se pravomoćnu presudu ratnom lideru bosanskih Srba po optužnici koja ga tereti za najteže ratne zločine, uključujući genocid.

Članovi udruga koje čine članovi obitelji poginulih, ubijenih i nestalih tijekom rata u Bosni i Hercegovini okupili su se pred sjedištem MICT-a kako bi uoči izricanja presude još jednom podsjetili na razmjere zločina počinjenih po njegovom nalogu.

NAJAVA

Uoči izricanja konačne presude za ratne zločine lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, društvene emocije na ovdašnjim prostorima čvrsto su definirane rovovima, logorskim žicama, zgarištima i masovnim grobnicama koje je proizvela njegova politika međuetničke mržnje, isključivosti i smrti.

Dok se majke Srebrenice uoči puta u Haag nadaju da će najveći zlotvor njihovih života umrijeti u zatvoru, velik dio bosanskih Srba još ga smatra neprijepornim junakom koji je samo spašavao svoj narod. Njegovo ime skandiraju na nogometnim utakmicama, po njemu Milorad Dodik krsti studentske domove, a njegova kći ponosna je zastupnica u parlamentu Republike Srpske. Nakon što je prvostupanjskom presudom dobio 40 godina zatvora, danas, točno u 14 sati, peteročlano sudsko vijeće u Nizozemskoj objavit će konačnu, pravomoćnu, presudu psihijatru i pjesniku, koji je svoju osobnu patologiju uspješno kamuflirao u kolektivno krvološtvo i teror prema svima koji nisu bili Srbi.

Vijeće koje će presuditi Karadžiću čine predsjedavajući Vagn Prüsse Joensen iz Danske te suci William Hussein Sekule iz Tanzanije, José Ricardo de Prada Solaesa iz Španjolske, Graciela Susana Santana iz Urugvaja te Ivo Nelson Rosa iz Portugala. Kako je svojedobno uvažen zahtjev Karadžićeve obrane za izuzećem zbog navodne pristranosti, sudac Theodore Meron morao se isključiti iz ovoga žalbenog postupka.

Baš ova odluka Haaga inspirirala je nedavno bivšega njemačkoga suca u Tribunalu Christopha Flüggea na otvorene bojazni da bi Karadžiću, kao i Ratku Mladiću, u žalbenoj instanciji Međunarodni rezidualni mehanizam mogao umanjiti kazne, pa čak ih i osloboditi. U haaškim kuloarima otvoreno se govorilo kako Putinova Rusija vrši snažan pritisak i na suce i na sustav UN-a radi njihova oslobađanja, no objektivno je teško povjerovati u tako neslavan finale institucije koja bi time sav svoj rad pretvorila u puku farsu. U previše ružičasti ishod presude ne vjeruju ni srbijanski mediji, što se može iščitati iz brojnih tekstova koji ovih dana unaprijed prozivaju Haag za nevjerodostojnost i ovisnost o političkim odlukama.

Objektivno, samo su tri moguća scenarija pravorijeka Karadžiću. Prvi je da u velikom dijelu bude potvrđena prvostupanjska presuda od 40 godina za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući genocid. Druga mogućnost je da se prvostupanjska presuda preinači i Karadžiću bude smanjena kazna, a treća je da bude osuđen na doživotni zatvor.

Zadnja verzija pravorijeka bi svakako najviše zadovoljila brojne izravne i neizravne žrtve Karadžićeve mašinerije smrti, jer za njih je ova presuda ključni dio dugogodišnje bitke za istinu. Ako prizivno vijeće prihvati žalbu tužiteljstva na prvostupanjsku odluku kojom je odbačena optužba za genocid u svim drugim općinama, osim Srebrenice, Karadžić bi naposljetku mogao dobiti doživotni zatvor.

Osim duljine kazne, nimalo nisu nevažni ni detalji iz obrazloženja ove presude, pogotovo u dijelu koji se referira na Karadžićevu povezanost sa Slobodanom Miloševićem. Prizivno vijeće će se morati ponovno očitovati o optužbama tužiteljstva o koordiniranom djelovanju Karadžića i tadašnjih vlasti u Srbiji. Nije tajna kako je službeni Beograd nakon Miloševića uložio velike političke, diplomatske i pravne napore kako bi zaštitio dokaze koji upućuju na direktnu umiješanost Srbije u genocidni proces u BiH. Nisu nezanemarivi ni odštetni potencijali: u prvostupanjskoj presudi Karadžiću navedeno je kako su srpske vlasti masovno oduzimale imovinu žrtava prije ili poslije protjerivanja te kako su uništavani kulturni spomenici i sakralni objekti značajni za Bošnjake i Hrvate. Procjena Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti iz Sarajeva je da ukupna materijalna šteta nastala tijekom rata u BiH premašuje iznos od 200 milijardi eura.

Radovan Karadžić, kao utemeljitelj države bosanskih Srba, godinama je bio i najvažniji Miloševićev suradnik, sve dok pod pritiskom međunarodne zajednice 1995. nije bio primoran povući se s dužnosti. Iako je haaško tužiteljstvo protiv njega među prvima podignulo optužnicu, ostao je na slobodi sve do 2008. godine te godinama živio u Beogradu, prerušen u figuru tobožnjega nadriliječnika Dragana Dabića. U haaškom procesu protiv Karadžića svjedočilo je gotovo šest stotina ljudi.