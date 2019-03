Vučić je ipak pobjegao? Prosvjednici kreću pred policijsku stanicu u koju je priveden jedan od njih; Vojni sindikat Srbije: Vojska je uvijek uz narod!

NOVO - Boško Obradović iz pokreta Dveri pozvao je sve okupljene ispred zgrade Predsjedništva, aludirajući pritom da je Vučić 'štakorskim kanalima napustio zgradu', da krenu u šetnju beogradskim ulicama, koja bi trebala završiti pred policijskom stanicom u koju je priveden jedan prosvjednik, izvjesni Pavle. Obradović kaže da im je cilj ishoditi Pavlovo oslobađanje.

15.10- Prosvjedi protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u tijeku su u središtu Beograda gdje su tisuće ljudi oformile živi obruč oko zgrade Predsjedništva koju čuvaju interventna policija i žandarmerija, a Vučić je poručio da se ne boji jer mu obraz čist, dok oporba poručuje da će on pasti do Uskrsa.

Policije ima i u zgradi Predsjedništva, uz Vučićevo osobno osiguranje koje čine pripadnici vojnih specijalaca iz postrojbe Kobre i on, praktički, u zgradi Predsjedništva okružen s nekoliko tisuća ljudi ljudi.

Predstavnici oporbe i organizatori prosvjeda "1 od 5 milijuna" pozvali su građane da naprave živi obruč oko zgrade Predsjedništva kako ne bi dopustili predsjedniku Srbije da iziđe iz zgrade.

Sva tri ulaza u zgradu predsjedništva blokirana su, javljaju srbijanske agencije Beta i Tanjug.



14.25 - Vojni sindikat Srbije objavio je u nedjelju da je za izgred na Radioteleviziji Srbije (RTS) u subotu navečer kada su prosvjednici upali u zgradu nacionalne televizije odgovorna i vlast i oporba te je poručio da je vojska uvijek uz narod i vlasti moraju znati da ne smiju silu upotrijebiti protiv naroda.

- Bahatost u provociranju naroda kulminirala je sinoć, a emitiranje serije na prvom programu RTS-a u tijeku narodne eskalacije vrhunac je bezobrazluka i poniženja, kaže se u priopćenju vojnog sindikata.

Splićanka među prosvjednicima pred zgradom Predsjedništva u Beogradu: 'Dobra stvar je što se Vučić, usprkos tome što govori, jako uplašio. Loša stvar je da je, ja mislim, spreman na sve. Ali i mi smo'

Vojska je uvijek narod i ljudi na vlasti moraju da znaju da ne smiju upotrijebiti silu protiv naroda, navodi se.

- To mora biti jasno ponajprije onima na čelu vojske koji donose važne odluke i koji trebaju štititi ustavni poredak, a ne pojedince na vlasti, navodi se u priopćenju.

14.20- Jedan od čelnika Saveza, Dragan Đilas, i predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić rekli su da neće otići i da će do daljnjeg ostati ispred zgrade predsjedništva.

- Cijelo predsjedništvo je opkoljeno, Aleksandar Vučić je, koliko sam čuo, poslao iste poruke mržnje, iste poruke agresije, iste poruke neželjenja da se ovaj narod ujedini, već da se dijeli. Mi do daljnjeg ostajemo ovdje, poručio je Đilas.

Čelnik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac kazao je da Vučić nije spreman razgovarati ni s oporbom ni s građanima. - On se, umjesto toga, u svom kabinetu obraća onima koji trebaju širiti njegove laži. Mi smo tu da ukinemo tvornicu fabriku laži čiji je glavni centar u Takovskoj (ulici), rekao je Lutovac dodajući da su sinoć ušli u RTS, čije je sjedište u Takovskoj, jer ih javni medijski servis godinama ignorira i ne priliku oporbi da i ona nešto kaže.

13.50 - Kako doznajemo od čitatelja iz Beograda, pred Predsjedništvo je najavljen skorašnji dolazak stanovnika drugih građana.

13.30 Prosvjednici su okružili zgradu Predsjedništva, doznajemo iz Beograda. Žele spriječiti Aleksandra Vučića da napusti zgradu. Pogledajte video.

13.01- Ispred zgrade srpskog Predsjedništva prosvjednici su se počeli naguravati s policijom. Pojedinci s obje strane povremeno smiruju tenzije i jedni drugima viču da se smire, međutim atmosfera je sve užarenija.

Policija je, navodno, bacila suzavac i postavlja kordon kako bi zaustavila prosvjednike, piše N1.

12.35 - Probili su sve ograde i valjda čekaju samo na koja vrata će upasti jer misle da imaju pravo ubiti nekoga, rekao je Vučić o prosvjednicima ispred svog ureda.

Dramatično u Beogradu: prosvjednici upali u RTS, policija ih izbacila, navodno ih je i tukla; Tisuće ljudi pred zgradom skandiraju: 'Ustaše, ustaše', 'J*** vas Vučić' i 'Gotovo je

'Poslali su policiju na goloruki narod': prosvjed u Beogradu se nastavlja, Vučić će se obratiti javnosti

- Nitko nije nikada održao konferenciju u ovakvim uvjetima u kojima je sada održavamo, ali strah ne smije postojati, pogotovo ne od ovakvih kao što su Đilas, Obradović i Jeremić - rekao je Vučić dodajući da nije siguran je li mu trenutno život ugrožen ili nije.

- Naišli su na tvrd orah, na nekoga tko se ničeg ne plaši, tko se ne plaši da im kaže u lice da su najgore lopuže, oni koji krše zakon pred zakonom će odgovarati - naglasio je Vučić.

Prosvjednici su ispred zgrade Predsjedništva probili zaštitnu ogradu i došli do samih vrata gdje im se ispriječio još jedan kordon policije. Ulica kralja Milana je trenutno zatvorena za promet.

- Došli smo čuti što se sinoć dogodilo. Očekujemo ostavku Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić, predsjednice Skupštine Maja Gojković i direktora RTS Dragana Bujoševića i ne odustajemo od svojih zahtjeva - rekao je Boško Obradović ispred zgrade Predsjedništva, a prenosi Blic.

12:08 Srpski mediji javljaju da je dio okupljenih pripadnika oporbe, u trenutku kada je započela Vučićeva presica, probio metalnu ogradu postavljenu ispred Vučićevog ureda, ali nema informacija o većim neredima.

- Danas se navršava 15 godina od velikog i strašnog pogroma koji su Kosovo uz pomoć Međunarodne zajednice poveli protiv srpskog naroda i to je rezultiralo rušenjem i paljenjem 35 crkava i manastira, 935 objeata od kojih 738 kuća, 10 javnih objekata škola, pošta i domova zdravlja. Protjerano je 4.012 Srba iz 6 gradova i 9 sela, 954 je ljudi povrijeđeno. Izbrisana su dva sela, danas pokušavaju na različite načine opravdati taj teški zločin protiv našeg naroda i čini mi se i plašim se da ako Međunarodna zajednica ne pokaže više objektivnost, Albanci će s tim nastaviti - počeo je Vučić svoju konferenciju za novinare.

U nastavku se dotaknuo sinoćnjeg prosvjeda i upada u zgradu RTS-a:

- Pošto smo šutjeli mjesecima na uvrede i besmislice koja smo od fašista [Boška] Obradovića i tajkuna [Dragana] Đilasa slušali, izračunali smo da smo otvorili 200 tvornica i pogona, novih važnih privrednih objekata u Srbiji. Mislim da se time možemo ponositi, to su rezultati našeg rada, oni to nikad nisu napravili, mogu se ponositi samo debljinom novčanika i onime što su pokrali od našeg naroda. Komedija je kad viču 'Vučiću, lopove', to ne mogu razumjeti.

Srbija neće dozvoliti da nasiljem ugrožavate bilo koga. Svi koji misle riješiti nešto siledžijstvom i nasiljem, napadima na ljude, i da time možete ostvariti političke rezulate, gadno se varate. Ovi svi prosvjedi su protuzakoniti, a sve smo puštali.

Sinoć je na vrhuncu bilo malo više od 1500 ljudi, ali buka je velika. Jer se fašist i tajkun moraju vratiti na vlast kako bi pljačkali. Znaju oni da je završena višegodišnja istraga o funkcioniranju pojedinih tajkuna u zemlji, znaju oni koliko su para opljačkali i ja ih razumijem. Ja nemam strah, mogu izgubiti samo život, ja nemam 500 milijuna eura, ne plašim se siledžija i batinaša. Moj posao je braniti Srbiiju, rekao je Vučić, iza kojega se neprekidno čuju zvižduci i povici građana okupljenih u blizini njegova ureda.

- Pred zakonom su svi jednaki. Nasilje u Srbiji nije dozvoljeno. Iz Srbije je poslana slika koju nismo htjeli slati. Ta slika nam kvari šanse za investicije. Njih nije briga za to. Ali to su investicije za nas, za naše ljude. Bojim se da ovo šalje lošu sliku u svijet. Policija ih je sinoć uz mnogo netrpeljivosti na najmirniji su ih način iznijeli, sklonili… Nikad nećemo dozvolitii da manjina od tisuću, dvije, pet, deset ili sto tisuća bilo kad upravlja Srbijom zato što je nasilna. To nećemo dozvoliti. Dozvolit ćemo sve vrste prosvjeda, ali nasilje ne i svi će odgovarati za nasilje.

Dobio sam na papiru da su fašisti Obradović i tajkun Đilasu probili neku ogradu koju nitko nije čuvao, valjda misleći da će ih se netko uplašiti. Nisu fašist Obradović, Đilas i Jeremić tako hrabri da bi smjeli ići dalje… - rekao je.

RANIJE - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u podne obraćanje javnosti povodom subotnjih prosvjeda u kojima su, između ostalog, prosvjednici u Beogradu zajedno s oporbenim čelnicima upali u zgradu Radio televizije Srbije (RTS).

U Srbiji već tri mjeseca traju prosvjedni mimohodi ‘1 od 5 milijuna’. U subotu je prosvjed kulminirao upadom u zgradu televizije, no do ponoći je policija, opremljena za razbijanje prosvjeda, izbacila sudionike iz zgrade, jednog po jednog.

Lideri opozicije najavili su dolazak pred zgradu Predsjedništva u nedjelju u podne gdje će tražiti Vučićevu ostavku.

Lider Pokreta Dveri Boško Obradović pozvao je prosvjednike da im se pridruže i dođu pred Predsjedništvo u nedjelju ističući da ujedno ne odustaje od zahtjeva da se netko od organizatora prosvjeda ‘1 od 5 milijuna’ večeras obrati u Dnevniku 2 RTS-a.

Ako taj zahtjev ne bude ispunjen, najavili su nove prosvjede pred zgradom RTS-a u nedjelju navečer, piše Blic.