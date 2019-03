Krvoproliće na Novom Zelandu, gdje je ubijeno najmanje 49 osoba a mnogo ih je ranjeno, ne silazi sa svjetskih naslovnica. Dok se oplakuju žrtve suludog pohoda terorista Brentona Tarranta, u javnost dolaze i neobični detalji vezani uz njega. Tako se doznalo da je Tarrant ubijao slušajući pjesmu "Karadžiću, vodi Srbe svoje".

Beogradski Alo piše kako je riječ o skladbi Željka Grmuše, Srbina iz Plavnog kod Knina, koji ju je skladao tijekom Domovinskog rata kako bi služila kao moralna podrška srpskim vojnicima.

- Pjevali smo, nismo klali i ubijali. I da, vidio sam sve te gluposti na internetu, kako je pjevaju Kinezi, ovi ili oni. Vidite, ja sam je otpjevao i ne sramim se te pjesme, ali sada je koriste kako bi osudili cijeli srpski narod. Pa kakve ona veze ima s terorističkim napadom? On je odlučio to uraditi i učinio bi to slušajući srpsku, kinesku ili neku treću pjesmu...- rekao je Grmuša za Alo otkrivši kako se, nakon događaja na Novom Zelandu, boji za svoju sigurnost.

- Naravno da se osjećam ugroženo. Nije mi svejedno i čim se ovo dogodilo, obavijestio sam ljude koji su mi bliski o tome što se dogodilo. Vidjet ćemo što će biti, hoće li mi sada i policija zakucati na vrata. Ne znam. Strašno je sve ovo - rekao je Grmuša za Alo.

Otkrio je da se glazbom bavi i dalje, zapjeva na svadbama i drugim svečanostima, no kloni se nacionalističkih pjesama.

Reagirao je i Luka Karadžić, brat Radovana Karadžića, koji smatra da se radi o podmetanju jer mu nije realno da "neki Australac zna tko je Radovan Karadžić", prenosi Jutarnji list.