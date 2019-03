Netflixov serijal o misterioznom nestanku Madeleine McCann već je dignuo javnost na noge

Prošlo je gotovo dvanaest godina otkako je svijet šokirala vijest o nezabilježenoj otmici u portugalskom turističkom resortu Trogodišnja britanska djevojčica Madeleine McCann oteta je iz resorta dok se igrala na igralištu u Praia de Luz, a počinitelji tog gnjusnog zločina, kao ni oteto dijete, nikada nisu pronađeni. Njeni roditelji večerali su u restoranu kompleksa, a Maddie je mirno spavala s dvojicom rođaka. Potom kao da je nestala s lica Zemlje.

Priča o trogodišnjakinji postala je broj jedan u svijetu. njezin lik tiskan je na stotinama tisuća majica, u novinama, na pakiranjima prehrambenih proizvoda, plakatima...

Gotovo da nema svjetske informativne emisije, novina, radija ili web portala, koji nije do u detalje pratio sve što se događalo oko "malene Maddie". Bez uspjeha. Sve do danas, sudbina otete djevojčice nije otkrivena.

Dvanaest godina kasnije, vrijeme je za nove informacije, smatraju tvorci ekskluzivnog dokumentarca "Nestanak Madeleine McCann", koji će sutra ugledati svjetlo dana na globalnoj multimedijskoj platformi Netflix, piše Jutarnji list.

U osam potresnih epizoda prve sezone dokumentarne serije, autori namjeravaju rasvijetliti sve okolnosti koje su dovele do nestanka, ali i prikazati histeriju koja je vladala, a dobrim dijelom vlada i danas, oko nestanka malene. Nestanak Maddie McCann jedan je od rijetkih primjera koji je na noge digao čitavu Veliku Britaniju, ali i mnogo, mnogo širu javnost.

Mnogi poznavatelji tadašnjih prilika govore kako su Maddie u to vrijeme, zahvaljujući neviđenom medijskom pritisku, "poznavali" bolje nego vlastitu obitelj, a mediji su čak nudili i milijunske nagrade za informacije koje bi dovele do otmičara. Sve je bilo bez rezultata.

Kako u analizi donosi magazin Atlantic, prva epizoda nove Netflixove originalne serije bavi se rekapitulacijom događaja koji su prethodili samom nestanku trogodišnjakinje. Njezini roditelji, engleski liječnici Kate i Gerry, s troje djece odmarali su u poznatom portugalskom ljetovalištu sa skupinom prijatelja.

Tijekom trotjednog odmora razvili su rutinu - svake bi večeri uspavali djecu, a potom otišli na večeru u hotelski restoran, udaljen oko 180 koraka od njihovih apartmana. Svakih pola sata netko od odraslih provjerio bi jesu li djeca u redu.

Kobne noći Maddiena majka Kate krenula je provjeriti spavaonicu, doživjevši šok kada je vidjela da Maddie nema. Njena omiljena plišana igračka, kao i dekica bez koje ne bi mogla zaspati, bili su u sobi, no djetetu nije bilo ni traga. Scena koje se pribojava svaki roditelj ovoj se obitelji, poput noćne more, dogodila u vrijeme njihovog ljetovanja, a bila je to noćna mora iz koje se nisu mogli probuditi, i koja traje već više od desetljeća.

Krenula je potraga koja je ušla u trinaestu godinu, a istražitelji su i dalje na istom mjestu kao i te svibanjske noći 2007. godine. Do 2015. na istragu je potrošeno čak deset milijuna britanskih funti, odnosno oko (tada) stotinjak milijuna kuna, nakon čega su policijske vlasti odlučile kako takva potraga više nema smisla, te su broj istražitelja koji aktivno rade na slučaju reducirali na četiri.

Roditelji su, očekivano, uzeli stvar u svoje ruke, te vlastitim i humanitarno prikupljenim sredstvima financiraju vlastitu istragu u kojoj sudjeluju privatni detektivi. O svemu su objavili knjigu, pojavili se u niz televizijskih emisija i novinskih intervjua, no prava istina do danas nije izašla na vidjelo.

Netflixov serijal donosi brojne razgovore s akterima tih događaja, uključujući detektive i istraživačke novinare koji su radili na slučaju, kao i neke od osumnjičenih za koje se naknadno pokazalo kako s nestankom trogodišnje britanske djevojčice nemaju nikakve veze.

Sveukupno će se u seriji pojaviti više od četrdeset stručnjaka i očevidaca izravno povezanih s najeksponiranijim nestankom djeteta u nedavnoj svjetskoj povijesti. Imat ćemo priliku vidjeti dosad neobjavljene fotografije Maddie kako se sretno igra s novostečenim prijateljima u portugalskom odmaralištu, ali i čuti iskaze roditelja te djece koja su se bezbrižno igrala s Maddie prije njenog misterioznog nestanka.

Oni koji su imali prilike pogledati dijelove serijala najavljuju kako dokumentarac doalzi do senzacionalnog zaključka, temeljenog na izjavama desetaka svjedoka, kako postoji visok stupanj vjerojatnosti da je djevojčica i dalje živa.

Ipak, iako im je to višekratno ponuđeno, obitelj McCann neće se pojaviti u serijalu. odbili su to pojasnivši kako u ovom trenutku ne vide kako bi im pojavljivanje u serijalu moglo pomoći, ali i upozorili da je riječ o istrazi koja i dalje traje i koju ne žele ugroziti.

Pa bez obzira na to hoće li novi serijal, kako obećava, rasvijetliti neke mračne kolosijeke istrage oko nestale djevojčice, ili je napravljen samo kako bi zadovoljio znatiželju gledatelja, ne treba uopće sumnjati da će imati rekordnu gledanost, piše Jutarnji.