Srušio se Boeing 737 sa 149 putnika i osam članova posade, stižu prva izvješća o ljudskim žrtvama; Do nesreće došlo nekoliko minuta nakon polijetanja, na letu iz Etiopije za Keniju

Avion kompanije Ethiopian Airlines na letu iz Adis Abebe za Nairobi sa 149 putnika i osam članova posade srušio se u nedjelju prijepodne, a prema informacijama iz ureda etiopskog premijera, u nesreći ima ljudskih žrtava.

Kako izvještava BBC, srušio se zrakoplov tipa Boeing 737, ali zasad nema podataka o okolnostima pada, osim činjenice da je do nesreće došlo nekoliko minuta nakon polijetanja.

Kompanija je objavila priopćenje.

'Avion je poletio u 8:38 sati s Međunarodnog aerodroma Bole u Adis Abebi. Kontakt s avionom je izgubljen u 8.44. U tijeku je potražna i spasilačka operacija.

Ne možemo potvrditi informacije niti o preživjelima ili eventualnim žrtvama. Prema informacijama koje posjedujemo vjerujemo da je na letu bilo 149 putnika i 8 članova posade. Čekamo potvrdu za to.

Više informacija objavit ćemo čim nam budu dostupne.'

- Želimo izraziti najdublju sućut obiteljima koje su ostale bez svojih najmilijih, navodi se u priopćenju etiopskog premijera Abiya Ahmeda.

