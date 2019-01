Nespretni gaf zasjenio spektakularni novogodišnji vatromet: svi su zurili u grešku, a organizatorima je trebalo sramotno dugo da uoče i otklone propust

Nakon odbrojavanja sekundi do ponoći, u kojem su sudjelovali milijuni ljudi u Sydneyu, čini se da je grad zaboravio u koju godinu ulazi. Sydney u Australiji među prvim je velikim gradovima koji ulaze u novu godinu, i to uz fantastičan vatromet. No ove su godine stvari pošle krivo.

U gradu se okupilo više od milijun i pol ljudi koji su čekali ponoć, no u tom se trenutku na mostu u luci u Sydneyu pojavila pogrešna poruka: 'Sretna nova 2018. godina!'.

Sramotna je to greška za najveći vatromet u tom gradu, koji je trajao čak 12 minuta, javlja Sky News, a prenosi Jutarnji list.

Kako piše Sydney Morning Herald, vatromet je stajao više od 3 i pol milijuna eura, a sastojao se od 8.5 tona vatrometa i oko 100.000 drugih pirotehničkih sredstava i efekata.

Australski mediji su javili da se radi o najvećem javnom okupljanju u Australiji koje u lokalno gospodarstvo daje ogroman novac.

Ova pogreška nije ostala nezamijećena pa su joj se mnogi rugali na društvenim mrežama.

'O ne, opet je 2018.!'

'Sretna nova 2018.! Čekaj, jesam ja nešto pogrešno shvatio?'

'Sretna nova godina! Čini se da je ovdje u Sydneyu opet 2018.', neki su od brojnih komentara na društvenim mrežama.

Izvršna producentica novogodišnje proslave u Sydneyu Anna McInerney rekla je da organizatorima nije drago zbog greške, no da su se svi nasmijali i nastavili dalje.

'Organizacija događaja ovakvih razmjera traje 15 mjeseci. Bila je to greška, no da razjasnimo, da, zapravo je 2019. godina. Fokusirajmo se na velike stvari koje su se sinoć dogodile, sve je bilo bez incidenata', zaključila je McInerney, javlja Sky News.