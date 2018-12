Deseci tisuća ljudi očekuju se na njujorškom Times Squareu u ponedjeljak kako bi dočekali ponoćno spuštanje svjetleće kristalne kugle kojom se više od stoljeća tradicionalno ulazi u Novu godinu.

Christina Aguilera, New Kids on the Block i Sting zabavljat će publiku uoči spuštanja kugle, središnjeg događaja u njujorškom slavljenju Nove godine.

Times Square Alliance, neprofitna udruga koja organizira događaj, ove je godine odlučio odati počast slobodi medija nakon godine u kojoj su mediji bili na udaru diljem svijeta.

Organizacija je imenovala Odbor za zaštitu novinara kao ovogodišnjeg službenog dobročinitelja. Nekolicina novinara pridružit će se njujorškom gradonačelniku Billu de Blasiou minutu prije ponoći, te pritisnuti tipku koji će lansirati svjetleću kuglu.

Tradicija spuštanja goleme svjetleće kugle na poznatom njujorškom križanju započela je 1907.

Već oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu, policija je ogradila Sedmu aveniju. Organizatori potiču ljude da se pojave ranije, što znači da će mnogi satima čekati spuštanje svjetleće kugle.

Prema vremenskoj prognozi očekuje se kiša uz temperaturu oko 7 stupnjeva Celzija. Iz policije su rekli kako su kišobrani zabranjeni zbog mogućnosti nasumičnih napada.

Njujorška će policija nadzirati ljude koji prilaze Times Squareu, rasporediti snajperiste po krovovima i koristiti detektore metala. Po prvi će puta koristiti zračni dron kako bi se nadziralo slavlje. Šahtovi će biti zavareni kako se korištenjem kanalizacija ne bi zaobišlo mjere osiguranja.

Za to vrijeme Nova godina je spektakularnim priredbama dočekana i diljem Azije, uključujući Peking, Tokio, pa čak i Pjongjang. U glavnom gradu Sjeverne Koreje na glavnim trgovima okupilo se tisuće ljudi koji su u 2019. ušli uz koncert i veliki vatromet.