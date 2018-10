Mislite da je samo Hrvatska preplavljena skupljačima boca? Ova europska zemlja je sinonim bogatstva, ali ipak se u njoj tisuće ljudi prehranjuje kopajući po kontejnerima

Plastične boce se ne skupljaju samo u Hrvatskoj. Za kopanje po smeću nasred ceste, većina Nijemaca bi rekla da je to neugodno, nečasno, ponižavajuće. Ali za neke je to jednostavno radna svakodnevica u toj zemlji, piše Deutsche Welle.

Nema brojki koliko takvih ljudi ima, muškarca i žena. Ali svatko tko drži oči otvorene, vidjet će ih u svim gradovima Njemačke. Broj se još povećao 2006., sa Svjetskim nogometnim prvenstvom u Njemačkoj, kada su promijenjene odredbe o naknadi za takvu ambalažu. Od tada ih ima sve više, sve su bolje "opremljeni" – torbe nisu dovoljne, neki su negdje našli kolica iz samoposluge, dječja kolica, posebne štapove s hvataljkom, nekako su našli i ključeve za zatvorene košare...

Svi traže još jednu bocu, uzimaju ih i od ljudi, kad ih ostave na putu ili... Da, kad ih bace u košaru. I makar ima toliko skupljača, mnoštvo boca nestane netragom: po procjenama poduzeća koja se bave reciklažom, oko 720 milijuna boca za jednokratnu uporabu se nikad ne vrate.

Svaka takva boca donosi 25 centi, dakle to je oko 180 milijuna eura! A onda tu dolaze i staklene i višekratne boce koje ovdje donose 8, odnosno 15 centi. Taj novac je negdje na cesti, samo ga treba naći.

Jedan skupljač boca kaže da se tim poslom bavi šest-sedam sati na dan, svaki dan u tjednu. Ali – to više puta naglašava – to je samo privremeno. Ubrzo će početi voziti taksi, onda je gotovo s ovim. Zapravo je on električar, ali nakon 22 godine u tvrtki, ona je propala. Dobivao je poslove na određeno vrijeme, ali je pao u nezaposlenost. "Od tada pokušavam spojiti kraj s krajem", kaže i glas mu malo podrhtava, piše DW.