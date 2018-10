Nevjerojatna tragedija: limuzina koja je vozila sudionike vjenčanja sudjelovala u sudaru, poginulo 20 ljudi

Dvadeset osoba smrtno je stradalo u prometnoj nesreći limuzine u kojoj su, prema izvještajima dijela medija, bili svatovi. Dva vozila sudarila su se na križanju u gradiću Schoharie od 3000 stanovnika u saveznoj državi New York, 200 kilometara sjeverno od grada New Yorka. Do nesreće je došlo u subotu oko 14 sati, a policija je nakon blokade tog područja raščistila cestu u nedjelju oko 4 sata ujutro, piše jutarnji.hr.

Uzrok sudara još nije poznat, kao ni identitet žrtava. Šef policije Richard O'Brienizjavio je da nekoliko policijskih ekipa istražuje udes, ali je policija odmah nakon nesreće objavila da je riječ o 'više žrtava'. O'Brien je otkrio da je policija uposlila i drona i ekipu za facijalnu identifikaciju te je otkriven stravičan broj žrtava.

- U limuzini su bili svatovi, objavio je lokalni dnevnik The Albany Times-Union in New York, no to nije odmah službeno potvrđeno. Bridey Finnagen, koja živi blizu mjesta nesreće, izjavila je za ABC News da je čula glasan udarac te potrčao na ulazna vrata kako bi saznala što se dogodilo. "Vidjela sam veliki kombi, vrlo neobičan prizor za Schoharie, u grmlju. Vozilo je bilo uništeno i udarilo je u stablo. Čulo se vrištanje, a ljudi su se okupili na obližnjem parkingu", rekla je Finnagen. Više vozila hitne pomoći došlo je na mjesto događaja, uključujući Crveni križ i lokalnu i saveznu policiju. Oni koji su prvi stigli na mjesto nesreće pokušali su razbiti prozore kako bi unesrećene izvukli iz vozila. Policija je odmah blokirala obližnje ceste

Na mjesto nesreće došlo je najmanje šest vozila hitne pomoći, dva helikoptera i tri vatrogasna vozila, javlja Times Union.

Sve se dogodilo ispred trgovine i kafića Apple Barrel Country Store + Cafe, mjestu popularnom među turistima. Vodstvo te trgovine se oglasilo na Facebooku. U objavi su izrazili sućut obiteljima poginulih, a počeli su i prikupljati donacije za lokalne volonterske hitne službe. 'Naše su misli i molitve sa svima koji su pogođeni današnjim događajima. Uvijek ćete biti dio naše obitelji', napisali su na Facebooku.