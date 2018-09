Katastrofa u Indoneziji: najmanje 350 poginulih i više stotina ozlijeđenih u potresu i tsunamiju

U potresu i cunamiju koji je u petak pogodio Indoneziju poginule su 384 osobe, nove su brojke koje je u subotu objavila Agencija za upravljanje u slučaju katastrofa.

Agencija je objavila da su poginule 384 osobe, a ranjeno je oko 350.

Cunami praćen valovima visokim dva metra pogodio je Palu, grad od oko 350.000 stanovnika na otoku Sulawesi.

Izazvao ga je potres magnitude 7,5. Taj snažan potres dogodio se tri sata nakon slabijeg jakosti 5,9 u blizini tog područja.

I u subotu grad podrhtava zbog potresa, sada nešto slabijih.

Amaterske snimke pokazuju kako je voda zapljusnula kuće duž obale Palua odnoseći pritom brodove i prodrijevši u gradsku džamiju. Prvi potres je uništio kuće, usmrtio jednu osobu i ozlijedio njih najmanje deset, objavile su vlasti.

U nizu potresa u srpnju i kolovozu na turističkom otoku Lomboku poginulo je gotovo 500 ljudi, stotine kilometara jugozapadno od Sulawesija.

Indonezija se nalazi na rubu Pacifičkog vatrenog prstena i često ju pogađaju potresi.

Veliki potres pored sjevernog indonezijskog otoka Sumatre je 2004. pokrenuo cunami koji je diljem Indijskog oceana ubio 226 tisuća ljudi u 13 država, među njima 120 tisuća Indonežana.

Earthquake just off Sulawesi island, Indonesia. Triggering a powerful tsunami. Video captured by a local. #tsunami #indonesia #sulawesi #bbc #cnn #breakingnews pic.twitter.com/vSGuV8sd63

People scream and cry. A 7.7 magnitude earthquake shook Donggala, Central Sulawesi. The National Disaster Mitigation Agency (BNPB) continues to record the damage and casualties. Video by BNPB #donggala #BreakingNews #indonesia #earthquake pic.twitter.com/XskyJ7RIO1