Znanstvenici upozoravaju da se ogromni vulkan na Islandu sprema za erupciju tako veliku da će se u usporedbi s njom eksplozija koja je prije osam godina poremetila zračni promet u cijelom svijetu, činiti slabašnom, piše The Sun, a prenosi Jutarnji list.

Katla, vrlo opasan vulkan na Islandu, pokazuje znakove koji ukazuju na to da bi uskoro mogao eruptirati, zaključili su znanstvenici. Islandski i britanski vulkanolozi su primijetili da Katla, što na islandskom znači 'čajnik' ili 'kotao', emitira ugljični dioksid u velikoj mjeri, što znači da se komore s magmom pune jako brzo.

Kako piše Sunday Times, znanstvenici smatraju da bi to mogao biti pokazatelj da se približava erupcija koja bi po jačini mogla zasjeniti i erupciju vulkana Eyjafjallajokull iz 2010. godine. Ta je erupcija uzrokovala stvaranje zagušujućeg vela kipućeg pepela, što je zaustavilo sav europski zračni promet.

Istraživanje nedavno objavljeno u časopisu Geophysical Research Letters otkrilo je da Katla svakodnevno otpušta između 12 i 24 kilotone ugljičnog dioksida. Samo još dva vulkana na svijetu stvaraju više ugljičnog dioksida.

'Kroz precizna mjerenja u zraku i modeliranja atmosferske disperzije, pokazujemo da Katla, jedan od vrlo opasnih subglacijalnih vulkana, koja je zadnji put eruptirala prije sto godina, sada jedan od najvećih vulkanskih izvora CO2 na Zemlji, ispuštajući do pet posto ukupnih globalnih vulkanskih emisija', napisali su znanstvenici.

Sarah Barsotti, koordinatorica za vulkanske opasnosti u Islandskom meteorološkom uredu rekla je da nema načina da znanstvenici i meteorolozi precizno odrede kada bi Katla mogla eruptirati. Znaju samo da će se to sigurno dogoditi.

Evgenia Ilyinskaya, istraživačica s Instituta za geofiziku i tektoniku na Sveučilištu Leeds, rekla je za islandsku državnu televiziju da volumen CO2 tamo ukazuje na nešto značajno.

'Kako bi se oslobodila ova količina plina, to znači da se gradi i magma. To je poznato i iz drugih vulkana, na primjer na Havajima ili Aljasci, da se emisije CO2 povećavaju tjednima ili čak godinama prije erupcije. To je jasan znak da moramo držati oko na Katli. Ova otkrića nam potvrđuju da se tamo nešto događa', rekla je.

Ilyinskaya i njezin tim ipak kažu da je potrebno još studija kako bi se potvrdilo je li se tamo i količina magme povećala tijekom vremena. No drugi vulkanolog, Magnus Tumi Gudmundsson, profesor geofizike sa Sveučilišta na Islandu, nešto je skeptičniji kada je riječ o strahu od erupcije. On smatra da je potrebno više istraživanja koja bi otkrila je li ovakva količina emisije CO2 rastuća, ili je ipak normalna.

On smatra da bi Katla mogla djelovati i kao ispušni ventil za plinove koji se ispuštaju duboko u južnom vulkanskom pojasu na Islandu, te da bi te emisije mogle biti i cikličke te da ne moraju biti povezane s nekom neobičnom aktivnošću, prenosi Jutarnji list.