Napeto na Kosovu uoči 'povijesnog mitinga': policija zaustavila Vučića na cesti za selo Banje, veterani OVK-a blokirali sve prilazne ceste

11:20 Kosovska policija je u nedjelju prijepodne, slijedeći odluku kosovske vlade, na cesti Kosovska Mitrovica - Banje zaustavila predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, unatoč blokadama cesta koje su organizirali veterani Oslobodilačke vojske Kosova, namjeravao posjetiti Srbe u tom većinski albanskom naselju.



Vučić se, poslije razgovora s policijskim dužnosnicima odlučio vratiti u Kosovsku Mitovicu, a prema tvrdnjama pojedinih beogradskih medija "Albanci su bili spremni za nemire s nesagledivim posljedicama".



Srbijanski dužnosnici za incidente i blokade cesta optužuju predsjednika Skupštine Kosova Kadrija Veselija, tvrdeći da je inspirator i organizator, te da će "snositi posljedice za sve što se dogodi".



Prosvjedu protiv dolaska Vučića u Banje pridružio se i načelnik te općine Bekim Jashari poručivši da srbijanski predsjednik u to mjesto može ući tek kad se ispriča "za počinjene zločine".



Premijer Kosova Ramush Haradinaj je rekao da je iz sigurnosnih razloga povukao dozvolu, koju je ranije kosovsko ministarstvo vanjskih poslova dalo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti selo Banje, objavila je u nedjelju Radio-televizija Kosova na srpskom jeziku.



Ovu obavijest Haradinaj je objavio na društvenoj mreži Facebook, naglasivši da odluka odmah stupa na snagu.



"Sigurnost građana je iznad svega. Ja sam povukao dozvolu Ministarstva vanjskih poslova za posjet predsjednika Srbije u zoni Drenice. Ova odluka stupa na snagu odmah", napisao je Haradinaj, a prenosi RTK.



Reporter Radio-televizije Srbije (RTS) uspio se makadamskim cestama probiti do mjesta Banje gdje tristotinjak mještana tog i okolnih sela očekuju predsjednika Srbije, a RTS je objavio snimke okupljenih prosvjednika koji prekriženim rukama pokazuju dvoglavog orla, nacionalni simbol Albanije.



Prema izvješćima reportera beogradskih medija, Albanci su novinare gađali bocama.



Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin rekao je da "iza svega ovoga stoji (predsjednik Skupštine Kosova) Kadri Veseli", te da Veseli "snosi odgovornost za sve što će se dogoditi".



Vulin je za komercijalnu provladinu TV Pink rekao da bi incidentnu situaciju na Kosovu morao riješiti KFOR, te da je obveza mirovnih snaga da reagiraju.



"To je sve što imaju - silu. Sada se puca, pred očima cijelog svijeta, naoružani ljudi na Kosovu i Metohiji sada pucaju", rekao je Vulin. Kosovska policija, pak, negira da je bilo pucnjave.



Beogradski mediji, koji Vučićev posjet prate u live-blogovima iz minute u minutu, objavili su fotografiju na kojoj Vučić razgovara s časnikom Kosovske policijske službe.



Vučić bi, prema planu posjeta, u nedjelju u podne trebao govoriti na mitingu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, a taj govor je ranijih dana najavjen kao "povijesni".



Predsjednik Srbije sam je rekao kako će to biti jedan od najvažnijih govora u njegovom životu.



Naglasio je da će voditi računa o svakoj izgovorenoj riječi jer će se "po svakoj riječi mjeriti budućnost" Srbije za "pet i 100 godina".



10:15 Veterani Oslobodilačke vojske Kosova (OVK-UČK) blokirali su sve prilazne ceste selu Banje u namjeri da onemoguće dolazak srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u to naselje južno od rijeke Ibar, gdje među većinskim Albancima živi oko 300 Srba, pa je kosovska vlada posjet otkazala iz sigurnosnih razloga.

Prema posljednjim izvješćima, Vučić je unatoč otkazivanju drugog dana posjeta Kosovu krenuo prema selu.

Beogradski mediji javljaju da su ceste blokirane građevinskim strojevima i kamionima, rasutim balvanima, a broj zapreka i blokiranih prilaza Banjama se povećava, dok pojedini reporteri javlju da prosvjednici pale automobilske gume te da se na terenu čuju i rafali.

Vučić je na vijest o zaprekama rekao da se stvari trebaju "rješavati riječima i pameću, a ne oružjem" i da će se on "još snažnije boriti za mir i zaštitu Srba na Kosovu".

Kazao je kako će ipak pokušati okolnim cestama stići u Banje, a novinarima iz srpskih medija preporučio da ga ne prate.

RTS je javio kako su ceste prema Banjama blokirane na pet mjesta i da iza tih prosvjeda stoji predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veseli.

Srbijanski minustar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da su "sad na ispitu KFOR i Kosovska policijska služba (KPS) jer je njihov posao da zaštite Vučića tijekom posjeta Kosovu.