Teška nesreća u Rusiji: Boeing promašio pistu, odsklizao u rijeku i zapalio se, objavljene dramatične snimke

Boeing 737 na letu iz Moskve zapalio se u noći na subotu pošto je promašio pistu pri slijetanju u rusku zračnu luku Soči, pri čemu je ozlijeđeno osamnaest ljudi, priopćile su vlasti.



Zrakoplov ruske kompanije UTair airlines sa 166 putnika i šest članova posade odsklizao se u rijeku s oštećenim krilom a zatim se zapalio.

#RUSSIA: Boeing 737 Carrying 170 Passenger Of Utair Airlines Emergency Landed @ Sochi Airport After Planes Engine Caught Fire & Rolled Into The River Outside Sochi Airport. Airport Employee Who Saved The Life Of Passenger Has Been Died Due To Heart Attack. pic.twitter.com/tgWDHmz8yY — 🇮🇳 Research And Analysis 🇮🇳 (@RAW_RESEARCH) September 1, 2018

"Nakon nesreće osamnaestero ljudi je zatražilo liječničku pomoć", priopćila je tamošnja zdravstvena služba. Među ozlijeđenima je troje djece. Uzroci nesreće koja se dogodila u 2,50 sati po mjesnom vremenu (1,50 sati po srednjoeuropskom) utvrdit će se istragom.

18 injured as #plane skids off runway at #Sochi Airport in Russia pic.twitter.com/osV5QQ91VW — Ruptly (@Ruptly) September 1, 2018

Usto, zaposlenik zračne luke umro je od srčanog udara tijekom akcije spašavanja, rekla je za AFP glasnogovornica zračne luke u Sočiju.