Plenković nas uspoređuje s Afrikom, a mi donosimo priču o zemlji s 'crnog kontinenta' koja će biti među najbogatijima u svijetu; Ipak, u nečemu su puno, puno gori od nas... 

Imate ogromne plus demografske trendove u zemljama Afrike i srednjeg istoka gdje je sasvim drugačija situacija, tamo je takvo siromaštvo da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj.



Rekao je to, među ostalim, hrvatski premijer Andrej Plenković. Njegova izjava je izazvala žestoke reakcije, pa su iz Vlade potom poručili da premijer "nije uspoređivao standard Hrvatske i Afrike, već je govorio o demografskom izazovu koji se postavlja cijeloj Europi, pa i Hrvatskoj".



No, pogledajmo kako se zaista živi u Africi i to u gospodarski najačoj i najmnoguljidnojoj zemlji tog kontinenta.



Iako je sve do prije nekoliko desetljeća Nigerija bila politički i ekonomski nevažna afrička država koja je uz naftu samo izvozila probleme, danas je ta zemlja prešišala Južnu Afriku i postala gospodarski najmoćnija država Afrike koja se trenutno nalazi među 30 najvećih gospodarstava svijeta, a uskoro bi mogla ući i u 10 najvećih. Svjetska banka navodi da je Nigerija velika sila u nastajanju.



Imaju nafte, plina, ruda i - bijedu

- Vanjski dug Nigerije, zemlje sa skoro 200 milijuna stanovnika je oko 30 milijardi eura, dok je dug Hrvatske koja ima oko 4 milijuna stanovnika 41 milijardu eura.



- Proizvodnja nafte i plina čini značajan udio u BDP-u, a Nigerija je njezin najveći proizvođač u Africi



- Posjeduju i rude željeza, cinka, kositra, ugljena i kositra



- Uzgajaju i izvoze kokos, kakao, pamuk, brojne vrste žitarica, meso, drvo, ribu, a jedna od najznačajnijih grana je proizvodnja i izvoz palmina ulja



- Najviše izvoze u Indiju, SAD, Španjolsku, Francusku, Južnu Afriku i Kanadu



- Najviše uvoze iz Kine, SAD-a, Belgije, Velike Britanije, Nizozemske



- Velika su razlike među stanovništvom, postoje iznimno siromašni koji doslovce umiru od gladi, kao i obijesno bogati Nigerijci. Prema podacima CIA-e čak 70 posto stanovišta se nalazi u svojevrsnom siromaštvu



- Na ljestvici kojom UN mjeri kvalitetu života u pojedinoj zemlji, Nigerija zauzima 152. mjesto od ukupno 188 država



- Prema globalnom indeksu gladi, Nigerija se nalazi na 92. mjestu među 104 države



- Procjene iz 2015. godine pokazuju da je oko 36,4 posto djece mlađe od pet godina u Nigeriji pothranjeno

Treba vam viza

Za putovanje u Nigeriju hrvatskim državljanima je potrebna viza, navodi naše Ministarstvo vanjskih poslova. Mogućnost pružanja konzularne zaštite je ograničena zbog nepostojanja veleposlanstva RH te manjka suradnje lokalnih institucija u Nigeriji i predstavništva Nigerije u UK.



Republika Hrvatska ima Konzulat sa sjedištem u Abuji na čelu s počasnim konzulom g. Damirom Miškovićem koji nije ovlašten za obavljanje administrativno upravnih radnji.



U slučaju bilo kakve nužde, hrvatskim građanima savjetujemo da se obrate diplomatsko-konzularnom predstavništvu bilo koje države članice Europske unije ili Delegaciji EU-a.

Nigerija je Africi u gospodarskom smislu, navode analitičari, nešto kao Njemačka EU-u, dakle ekonomski pokretač.No, uz jasnu opasku da u toj afričkoj zemlji ne postoji vladavina prava, progone se manjine, plemena i dalje ratuju među sobom, a turistima se kaže: ako želite putovati u najveći grad Lagos (16 milijuna stanovnika), prijestolnicu Abuju (1,2 milijuna) ili neku od saveznih država, to činite na vlastitu odgovornost, a rizik od toga da vas netko otme se povećava ako ste bijelac.U toj zemlji se bilježi i nezapamćeni prirodni prirast. Primjerice, 2006. imala je 140 milijuna stanovnika, da bi procjena iz 2014. godine bila 181 milijun, a danas ih je, po nekim podacima, između 190 i 200 milijuna. Više od polovine populacije je mlađe od 18 godina, što dovoljno govori da će i u budućnosti populacija te zemlje itekako bujati.Nigerija je trenutno sedma na svijetu po broju stanovnika, a UN predviđa da će i prije 2050. godine prestići SAD koji po procjenama sada ima 326 milijuna stanovnika.Nigerija će tako postati treća najmnogoljudnija zemlja na svijetu koja će, ako se nastavi ovaj trend, 'hrabro' grabiti prema svojoj prvoj milijardi stanovnika. Spomenimo da je danas sa 1,4 milijarde stanovnika najmnogoljudnija zemlja Kina, ali uskoro će to postati Indija koja trenutno ima 1,3 milijarde i također progresivno raste te će 2024. prestići Kinu.No, vratimo se Nigeriji. Područje današnje Nigerije nastanjuje čak 500 etničkih skupina. Govori se više od 400 različitih jezika (službeni jezik je engleski), od kojih su najrašireniji jezici naroda Joruba, Hausa i Ibo (Igbo), navodi Hrvatska enciklopedija.Ugrubo govoreći, polovina zemlje je kršćanska, a polovina muslimanska, pa se često bilježi nasilje između pripadnika te dvije religije."Naoružani napadači ubili su 17 vjernika i dva svećenika u napadu na crkvu u nigerijskoj saveznoj državi Benue", "Nepoznati napadači ubili su 17 ljudi nakon novogodišnje mise u južnoj Nigeriji", izvještaji su iz ove godine. Također, etničke skupine ratuju i među sobom, pa tako Al Jazeera navodi da je u sukobima između pastira iz zajednice Fulani i zemljoradnika, koji su se tijekom prethodne dvije godine dogodili na sjeveroistoku zemlje, poginulo više od 400 osoba.Nasilni zločini, ubojstva, terorizam... Tako CIA opisuje tu zemlju te savjetuje da turisti zaobiđu Nigeriju u kojoj je posljednjih godina deset Amerikanaca izgubilo živote.I hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova navodi kako postoji visok stupanj opasnosti od terorističkih napada, uglavnom u sjeveroistočnim dijelovima zemlje, posebno u saveznim državama Borno, Yobe, Adamawa i Gombe, ali i područjima saveznih država Kano, Kaduna, Jos, Bauchi, kao i u glavnom gradu Abuji.- Sugeriramo izbjegavanje mjesta većeg okupljanja ljudi, posebno ona religijskog i političkog karaktera, naročito u većim središtima poput Kana, Kadune i Abuje.Teroristička skupina Boko Haram prijeti napadima na naftna postrojenja u regiji delte Niger na jugoistoku Nigerije. Na području cijele Nigerije prisutna je prijetnja otmica, te postoje indikacije da Boko Haram aktivno planira otmice stranih državljana, posebice na području savezne države Borno.Otmice mogu imati terorističke ili kriminalne ciljeve, a što se potonjih tiče, najizraženija je prijetnja u regiji delte Nigera te savezne države Kogi. Postoji mogućnost brzog izbijanja javnih protesta i sukoba između pojedinih etničkih skupina - kaže naše Ministarstvo.- I dalje je prisutan rizik prijenosa virusa Zika. Stranim državljanima koji rade u Nigeriji savjetuje se da slijede sigurnosne upute svojih poslodavaca. Javni prijevoz često predstavlja sigurnosni rizik.U području nigerijskoga teritorijalnog mora zabilježeni su slučajevi oružanih pljački i piratstva, te se pomorcima savjetuje da zatraže profesionalne sigurnosne savjete, budu na oprezu i poduzimaju odgovarajuće mjere opreza - navode u našem Ministarstvu uz napomenu kako je zdravstvena usluga u zemlji slabo organizirana i na niskoj razini.Svjetski mediji upozoravaju ljude da ako putuju u Nigeriju obavezno koriste zaštitu (radi visoke stope HIV-a), ali i paze s kim se upuštaju u seksualne odnose. Naime, ako vas uhvate da se zabavljate s osobom istog spola prijeti vam kazna do 14 godina zatvora.Ženama se navodno zbog tog 'krimena' progleda kroz prste, ali se i one kažnjavaju u nekim državama i to udarcima bičem ili zatvorom.Nigerija je inače republika (federacija) s predsjedničkim sustavom. Područje Nigerije godine 1900. kolonizirala je Velika Britanija, ali su ubrzo počeli nemiri, pa je nezadovoljstvo lokalnog stanovništva prisililo Britance da nakon Drugog svjetskog rata malo 'olabave', da bi naposlijetku 1960. zemlja postala neovisna federacija.Od 1960-ih političku nestabilnost izazivali su povremeni etnički i vjerski sukobi, političke ambicije vojnoga vodstva te suparništvo pojedinih saveznih država i središnje vlasti, a sporna je i raspodjela prihoda od iskorištavanja nafte. Ti sukobi se nastavljaju i danas.