Njemačkoj dramatično nedostaje obrtnika: evo koja zanimanja su najtraženija i koliko se mjesečno može zaraditi 

Njemački građani zbog nedostatka obrtnika već sad u prosjeku čekaju preko deset tjedana na obavljanje neke obrtničke usluge a situacija bi se u bliskoj budućnosti mogla pogoršati, rekla je udruga njemačkih obrtnika u ponedjeljak.



„Narudžbi trenutno ima toliko da su obrtnici prisiljeni odbijati sve nove narudžbe ako ne dolaze od stalnih mušterija“, kaže u razgovoru za izdanje Medijske grupe Funke Hans Peter Wollseifer, predsjednik udruge njemačkih obrtnika.



On je ukazao na to da se godinama premalo mladih odlučivalo za izobrazbu u nekom klasičnom obrtničko-uslužnom zanimanju poput vodoinstalatera, soboslikara ili parketara tako da je nastao akutni problem s manjkom stručnjaka.



„Svake godine nam nedostaje 15 do 20 tisuća naučnika“, rekao je Wollseifer. Problem bi se mogao dodatno pogoršati u nastupajućem razdoblju kada se očekuje velika smjena generacija u njemačkim obrtničkim radionicama.



„Mnogi obrtnici sljedećih godina odlaze u mirovinu i strahujemo da velik broj obrtničkih radionica neće imati tko preuzeti“, objašnjava Wollseifer.



„Trenutno najviše nedostaje limara, vodoinstalatera, montera centralnog grijanja“, kaže Wollseifer koji upozorava i na relativno visoka primanja u obrtničkom sektoru.



"Majstor u vodećoj funkciji može mjesečno zaraditi od 3.500 do 5.500 eura bruto“, napominje predsjednik njemačke udruge obrtnika.