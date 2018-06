Erdogan proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima, oporba u strahu od prijevare

Turski predsjednik Tayyip Erdogan objavio je pobjedu na nedjeljnim predsjedničkim izborima i da je njegova vladajuća stranka AK s koalicijskim partnerom osvojila većinu u parlamentu.



No oporbena stranka tvrdi da je prerano za priznavanje poraza i da Erdogan i dalje može pasti ispod 50 posto potrebnih da bi izbjegao drugi krug izbora 8. srpnja.



"Naši ljudi su nam dali dužnost izvršavanja predsjedničkih i izvršnih dužnosti", poručio je turski predsjednik u kratkom govoru u Istanbulu.



"Nadam se da nitko neće pokušati baciti sjenu na rezultate i naštetiti demokraciji kako bi sakrili svoj neuspjeh", dodao je.

Na izborima u nedjelju po prvi put je biran predsjednik s novim, uvećanim ovlastima koje je tražio Erdogan i dobio na referendumu 2017. slabom većinom. Kritičari smatraju kako će to dodatno potkopati demokraciju u toj članici NATO-a i učvrstiti vladavinu koncentriranu u jednom čovjeku.



Neočekivano jak rezultat koalicijskog partnera Erdoganove stranke Pravde i razvoja (AK Parti), nacionalističkog MHP-a, mogao bi značiti stabilnu parlamentarnu većinu koju je Erdogan priželjkivao kako bi slobodnije vladao.



Erdoganov glavni rival za mjesto predsjednika, Muharrem Ince iz glavne oporbene Republikanske narodne stranke (CHP), pozvao je promatrače izbora da ostanu na biralištima kako bi osigurali da ne dođe do izborne prijevare u vrijeme dok konačni rezultati stižu iz većih gradova gdje njegova stranka bilježi najbolje rezultate.



Nakon 96 posto prebrojanih glasova predsjedničkih izbora Erdogan ima 53, a Ince 31 posto glasova, objavile su turske televizije.



Na parlamentarnim izborima, nakon 98 posto prebrojanih glasova, AK ima 43, a saveznik MHP 11 posto.

Oporbeni CHP ima 23, a prokurdski HDP 11 posto, taman iznad praga od 10 posto potrebnog za ulazak u parlament.

HDP-ov predsjednički kandidat Selahattin Demirtas svoju je kampanju vodio iz zatvora u blizini grčke granice, u isčekivanju suđenja zbog optužbi o povezanosti s teroristima, što on odbacuje. Demirtas je na predsjedničkim izborima dobio 7 posto glasova.